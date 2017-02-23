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Politique

حسونة الناصفي: بيان رئاسة الجمهورية مُثير للضحك ولا يُشرف الدولة التونسية

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - عبر الناطق باسم حركة مشروع تونس حسونة الناصفي عن استغراب حزبه من بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم أمس والذي تم فيه نفي لقاء الأمين العام للحركة محسن مرزوق بالمشير الليبي خليفة حفتر.

وخلال استضافته في اذاعة شمس ، قال حسونة الناصفي إن بيان رئاسة الجمهورية مثير للضحك ولا يُشرف الدولة التونسية، مشددا على أن لقاء محسن مرزوق بحفتر لا يتنافى والأعراف الديبلوماسية.

وطالب الناصفي من رئاسة الجمهورية بتقديم توضيحات حول البيان الذي صدر يوم أمس، مبينا أن مرزوق اتصل برئيس الدولة الباجي قايد السبسي وأعلمه أنه سيلتقي حفتر.

وأضاف أن الدبلوماسية التونسية شهدت أحداث أتعس آلاف المرات كتدخل أطراف سياسية في السياسة الخارجية للبلاد.


ولاحظ أن لقاء محسن مرزوق بخليفة حفتر لا يعني التدخل في المبادرة الرئاسية لحل الأزمة الليبية.


Publié le:2017-02-23 12:09:34

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2 de 2 commentaires pour l'article 138835

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 23 Février 2017 à 12h 32m |           
ملا مسطك
كيفو كيف عرفو المزروب

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 23 Février 2017 à 12h 29m |           
ربي أجعل هذا الوطن آمنا من السبسيين والغنوشيين والمرزوقيين والمستشارين الفاشلين وأحفظه وأنصره بيد شبـــــــــــــــــــابه الوطنيين المخلصين...



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