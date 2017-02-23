حسونة الناصفي: بيان رئاسة الجمهورية مُثير للضحك ولا يُشرف الدولة التونسية

وخلال استضافته في اذاعة شمس ، قال حسونة الناصفي إن بيان رئاسة الجمهورية مثير للضحك ولا يُشرف الدولة التونسية، مشددا على أن لقاء محسن مرزوق بحفتر لا يتنافى والأعراف الديبلوماسية.
وطالب الناصفي من رئاسة الجمهورية بتقديم توضيحات حول البيان الذي صدر يوم أمس، مبينا أن مرزوق اتصل برئيس الدولة الباجي قايد السبسي وأعلمه أنه سيلتقي حفتر.
وأضاف أن الدبلوماسية التونسية شهدت أحداث أتعس آلاف المرات كتدخل أطراف سياسية في السياسة الخارجية للبلاد.
ولاحظ أن لقاء محسن مرزوق بخليفة حفتر لا يعني التدخل في المبادرة الرئاسية لحل الأزمة الليبية.
Publié le:2017-02-23 12:09:34
Par:Srettop (France )
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