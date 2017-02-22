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Politique

الصحبي بن فرج لرئاسة الجمهورية: انتقدتم لقاء مرزوق بحفتر وسكتم عن اجتماع الغنوشي بزعيم ارهابي

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - هاجم النائب عن مشروع تونس الصحبي بن فرج البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الذي كذب وجود تنسيق بين الباجي قائد السبسي ومحسن مرزوق أمين عام الحزب قبل لقائه خليفة حفتر بمدينة بنغازي الليبية.
وقال النائب في تدوينة في صفحته الرسمية" سكوت الرئاسة عن التعليق او التوضيح او تكذيب الاجتماعات التي عقدها راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة في منزله بممثل الرئيس الجزائري وعلي الصلابي .

ووصف النائب " علي الصلابي" بزعيم منظمة الاخوان المسلمين في ليبيا الذراع السياسي لمليشيات فجر ليبيا الإرهابية".
وقال بن فرج " بان الغنوشي اعلن عن اجتماع مقبل لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية لم تتحرك الا بعد اثارة الراي العام ملف حراك الغنوشي الدبلوماسي وبان تعليقه على هذا الحراك تم وفق عملية انتقاء شديد للتعابير واقلها وقعا والتمسك الصارم بسياسة التوافق.
وقال النائب ان حزب حركة مشروع تونس اعلم الرئاسة بالمقابلة وباطارها الحزبي حال تأكد حدوثها بشكل رسمي نافيا ان يكون البيان الصادر عن الحزب تحدث عن وجود تنسيق بين الحزب والرئاسة .
جدير بالذكر ان رئاسة الجمهورية نفت وجود تنسيق بين الرئيس ومحسن مرزوق في لقاء الاخير مع خليفة حفتر.




Publié le:2017-02-22 23:50:03

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