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تلاسن بين لطفي العماري وشكيب درويش بسبب استقبال السبسي للحبيب عمار

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - دخل كل من لطفي العماري وشكيب درويش في " ملاسنة" على خلفية استقبال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لوزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار في قصر قرطاج.

وقال العماري في برنامج كلام الناس" الذي يبث في قناة الحوار التونسي ان الحملة التي يتعرّض إليها حبيب عمار من أنصار النهضة سببها كشفه في كتابه للانقلاب العسكري الذي كان ينوي الاخوان القيام به يوم 8 نوفمبر.
وتابع العماري "الغريب أن عبد الله القلال صاحب السوابق والمواقف العدائية تجاه النهضة لم يتعرض لحملة عندما استقبله الغنوشي
وتابع العماري "لو كتب الحبيب عمار كتابا على مقاس النهضة وذهب إلى مونبليزير وأعطى آيات الولاء والطّاعة لباركوا هذا اللقاء.

من جانبه قال شكيب درويش انه من غير المقبول ان يستقبل رئيس الجمهورية شخصا مطلوب للعدالة خاصة وان القضاء العسكري قدم مذكرة جلب بحقه.





Publié le:2017-02-22 23:44:03

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