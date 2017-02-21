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Politique

عدنان الحاجي: لسعد اليعقوبي باندي ويمارس ''البلطجة''

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - وصف النائب في مجلس الشعب عدنان الحاجي في حوار في برنامج بولتكا" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " جوهرة اف ام" كاتب عام نقابة التعليم الثانوي " بالباندي".


Credits Jawhara FM

وأضاف عدنان الحاجي تعليقا على دعوة اليعقوبي الوزير ناجي جلول الى الاستقالة " لسعد اليعقوبي "باندي وأكثر من باندي" مشيرا بانه يمارس " البلطجة" على الحكومة.
وتحدث عدنان الحاجي عن وجود ملفات للسعد اليعقوبي في وزارة التربية وفي الاتحاد العام التونسي للشغل غير انه رفض الإفصاح عنها مشيرا بان لسعد اليعقوبي لديه برنامج وهو تكريس الشوفينية الشبيهة" بالشوفينية السلفية".
واكد عدنان الحاجي وجود دور للسعد اليعقوبي في محاولة تغيير النمط المجتمعي التونسي على غرار النهضة وذلك من خلال التربية.



Publié le:2017-02-21 19:02:16

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3 de 3 commentaires pour l'article 138746

Nasih  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2017 à 20h 01m |           
Les parents des eleves doivent occuper la place MOHAMED ALI [UGTT]et dire DEGAGE a ce bandit de yacoubi.

Sinbad  (Qatar)  |Mardi 21 Février 2017 à 19h 55m |           
أنت مارست البلطجة طيلة 5 سنوات كلفت تونس ألاف المليارات وأثقلت كاهل الدولة بالديون واليعقوبي مشروعه الدفاع عن هوية البلاد وتقدميتها وليس الدفاع عن مشروع المقيم العام الفرنسي كما تفعل أنت وجلول وكل من أرتموا في أحضان فرانسا
مهما فعلتم فلن تمروا وكما أخرج الفلاقة فرانسا سيخرج أحفادهم طحانتها وقوادتها وكل من وهب مؤخرته للمقيم العام الفرنسي مهما علا شأنه وارتفع ومهما حاول الإعلام الفاسد الفرنكفوني دعمه وتشويه الوطنيين الأحرار في تونس

Langdevip  (France)  |Mardi 21 Février 2017 à 19h 53m |           
بالحرام يستاهل المشنقة مهوش اباندي فقط , ماكرو متموكر و مخرب للتعليم

الرمز في عهد بن علي كان إخلص فيهم بدورو و الراس تحت الزاورة , يعرفوا ثمة مشكل أقتصادي

خطير في كل انحاء العالم و تونس مزالت تاعبة

بعد ما خربوا الفسفاط داروا على التعليم باش إحطموه كيف ما حطموا الباقي , لمعامل هربت

للمغرب , و معمل لكراهب إلي إشغل في الاف لعباد مي مروك كان مقرر باش إحلوه في تونس

زنديق , والله شطر اروبة جايع في رومانية بولونيا و كل دول اروبة الشرقية و يخدموا بدورو

والاتحاد مع كل احترماتي يلزم يفهم إلي ثمة مصيبة اقتصادية حتى في امريكة

يلزم الديفاع عن الشغالين لاكن إحلوا عنيهم ,

سي البعبوقي عملها لعبة و صبح إقص في روز الوزرة والله قليل حياء , بالك الشعب ينزل للشارع

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