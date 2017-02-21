عدنان الحاجي: لسعد اليعقوبي باندي ويمارس ''البلطجة''

Mardi 21 Février 2017

بــاب نــات





Credits Jawhara FM





Publié le:2017-02-21 19:02:16

- وصف النائب في مجلس الشعب عدنان الحاجي في حوار في برنامج بولتكا" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " جوهرة اف ام" كاتب عام نقابة التعليم الثانوي " بالباندي".وأضاف عدنان الحاجي تعليقا على دعوة اليعقوبي الوزير ناجي جلول الى الاستقالة " لسعد اليعقوبي "باندي وأكثر من باندي" مشيرا بانه يمارس " البلطجة" على الحكومة.وتحدث عدنان الحاجي عن وجود ملفات للسعد اليعقوبي في وزارة التربية وفي الاتحاد العام التونسي للشغل غير انه رفض الإفصاح عنها مشيرا بان لسعد اليعقوبي لديه برنامج وهو تكريس الشوفينية الشبيهة" بالشوفينية السلفية".واكد عدنان الحاجي وجود دور للسعد اليعقوبي في محاولة تغيير النمط المجتمعي التونسي على غرار النهضة وذلك من خلال التربية.