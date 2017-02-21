بسيس لأنصار السبسي: رئيسكم معزول وتقدمونه لقمة سائغة لثعالب السياسة

Mardi 21 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 10:53:54

- جه الإعلامي برهان بسيس" من خلال برنامج التاسعة مساء" الذي يبث في قناة التاسعة رسالة الى انصار الباجي قائد السبسي من الاحزاب الى الوقوف الى جانب رئيسهم في الحملة التي يتعرض لها على خلفية الغاء قانون 52 المتعلق باستهلاك " الزطلة".وأضاف برهان بسيس لانصار السبسي " رئيسكم معزول ويحتاج الى دعمه عبر تفسير اسباب إلغاء القانون المتعلق بالمخدرات متابعا " إنكم تتركون الرئيس معزولا و تقدمونه لقمة سائغة لأعدائه من ثعالب السياسة والوديعين فيهم .وتابع بسيس " ثعالب السياسة على غرار الهاشمي الحامدي سيشن حملة على السبسي بحجة انه ينشر " الخمور والمخدرات في البلاد" وذلك في محالة لدغدغة مشاعر المواطنين الخائفين على مستقبل ابنائهم.