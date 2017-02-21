وأضاف برهان بسيس لانصار السبسي " رئيسكم معزول ويحتاج الى دعمه عبر تفسير اسباب إلغاء القانون المتعلق بالمخدرات متابعا " إنكم تتركون الرئيس معزولا و تقدمونه لقمة سائغة لأعدائه من ثعالب السياسة والوديعين فيهم .
وتابع بسيس " ثعالب السياسة على غرار الهاشمي الحامدي سيشن حملة على السبسي بحجة انه ينشر " الخمور والمخدرات في البلاد" وذلك في محالة لدغدغة مشاعر المواطنين الخائفين على مستقبل ابنائهم.
Publié le:2017-02-21 10:53:54
Par:almokh (Tunisia )
Sur: بسيس لأنصار السبسي: رئيسكم معزول وتقدمونه لقمة سائغة لثعالب السياسة