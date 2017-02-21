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بسيس لأنصار السبسي: رئيسكم معزول وتقدمونه لقمة سائغة لثعالب السياسة

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - جه الإعلامي برهان بسيس" من خلال برنامج التاسعة مساء" الذي يبث في قناة التاسعة رسالة الى انصار الباجي قائد السبسي من الاحزاب الى الوقوف الى جانب رئيسهم في الحملة التي يتعرض لها على خلفية الغاء قانون 52 المتعلق باستهلاك " الزطلة".

وأضاف برهان بسيس لانصار السبسي " رئيسكم معزول ويحتاج الى دعمه عبر تفسير اسباب إلغاء القانون المتعلق بالمخدرات متابعا " إنكم تتركون الرئيس معزولا و تقدمونه لقمة سائغة لأعدائه من ثعالب السياسة والوديعين فيهم .
وتابع بسيس " ثعالب السياسة على غرار الهاشمي الحامدي سيشن حملة على السبسي بحجة انه ينشر " الخمور والمخدرات في البلاد" وذلك في محالة لدغدغة مشاعر المواطنين الخائفين على مستقبل ابنائهم.






Publié le:2017-02-21 10:53:54

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6 de 6 commentaires pour l'article 138714

Almokh  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2017 à 12h 11m |           
أين تباع الزطلة يا سيادة الرئيس؟ و ما تعني يا سيادة الرئيس بأن السبسي الأول جائز؟هل تدفع من تبقى من أطفالنا المستقيمين للتجربة ثم الإنحراف؟ سامحك الله يا سيدي؟من سيكون المسؤول عن هلاكهم يومها؟

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2017 à 11h 52m |           
اش قول الشعب التونسي اقتنعتو بكلام المرزوقي كيف قال السياسيين هم اللي قاعدين يفسدو في الشعب موش الشعب التونسي فاسد من اصله بن تبشة الرئيس المدير العام لمعمل الزطلة وينو حمة زعمة مواق والا لا

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2017 à 11h 20m |           
Pauvre citoyen il se trouve encerclé entre ou bien des partis politiques sympathisant avec les fumeurs de l’héroïne ou qui sympathisent avec les extrémistes salafîtes. On se moque de vous tous.

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mardi 21 Février 2017 à 11h 15m |           
C normaaaaaaaal avec ben Ticha comme conseiller

SecondReish  ()  |Mardi 21 Février 2017 à 11h 08m |           
يا بهتان بسيس ، عندنا مثل في تونس ، يقول إلي جابها ***** الله لا تفكوا هذا من جهة ومن جهة أخرى بش يطلع فيك المرزوقي. ربي يشفيك إنت وبنغربية

Khemais  (Switzerland)  |Mardi 21 Février 2017 à 11h 08m |           

في قناة مـــــــــاسطة برهان بسيس" شخص مـــــــــــزطـــــــول



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