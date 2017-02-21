ابن شقيق قائد السبسي: وظفوا قضايا تتعلّق بي لاستهداف الرئيس

وأضاف محمد صدر الدين قائد السبسي ان الإعلام الايطالي حاول ان يستغل اسمه لمهاجمة الرئيس الباجي.
وأضاف المتحدث" تعمد الإعلام الايطالي نشر المعلومات حول القضايا المتعلقة بي في إيطاليا أياما قليلة بعد زيارة رئيس الجمهورية لروما.
وتابع ابن شقيق رئيس الجمهورية " الصحف التي نشرت الخبر تعمّدت استعمال لقب العائلة "قائد السبسي" دون تحديد الاسم مما أحدث خلطا مشيرا الى أن الصحيفتين اللتين نشرتا الخبر رفضتا إعطاءه حق الرد في حين كان له ذلك بسرعة عبر وسائل الإعلام التونسية.
جدير بالذكر ان القضاء الايطالي أصدر حكما قضائيا يقضي بسجن محمد صدر الدين قائد السبسي لمدة سنتين بتهم التحيل.
Publié le:2017-02-21 08:11:27
Par:Loulou Askri (Tunisia )
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