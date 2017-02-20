معينة منزلية بنغالية تتعرّض الى معاملة مهينة من قبل عائلة تونسية في برج السدرية

Lundi 20 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 21:50:17

- تعرضت معينة منزلية بنغالية الى الاعتداء بالعنف و سوء المعاملة من قبل عائلة تقطن بمنطقة حي الرياض ببرج السدرية ، الأمر الذي اضطرها الى الهروب نحو أحد المنازل المجاورة للاستنجاد بهم.و ذكرت في تسجيل فيديو نشرته العائلة التي احتمت بها ، أن زوجة صاحب المنزل تعاملها بقسوة وتعنفها بشدة حتى وصل بها الحد الى أن تضربها بالحجارة على أتفه الأسباب ، كما قامت بحرمانها من الصلاة و حجزت جواز سفرها حتى تمنعها من مغادرة البلاد.و ظهرت المعينة التي قدمت الى تونس من الأراضي السعودية مع العائلة التي تشتغل عندها و هي تبكي بحرقة أثناء حديثها عن المأسات التي تعيشها في ذلك المنزلو قد تم ابلاغ الوحدات الأمنية ببرج السردية بهذه الحادثة ، أين قامت باستجواب الضحية و أخذ أقوالها ثم أعادتها الى المنزل الذي تعمل فيه.وأفادت اذاعة شمس آف آ نقلا عن مصادر أمنية أن التحريات أثبتت أن صاحب المنزل سعودي مقيم في تونس ومتزوج من تونسية.هذا ووفق ذات المصادر فقد تعهد المواطن السعودي بالكف عن الاعتداء على هذه المواطنة وإعادتها إلى السعودية.