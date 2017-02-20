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عبر موقعها في تويتر: سفيرة بريطانيا تطالب المساعدة لارشادها عن مطعم ''لبلابي''

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - قالت سفيرة بريطانيا في تونس " لويز دي سوسا" في تدوينة في موقعها عبر تويتر انها ستخوض اول تجربة لاكل " اللبلابي" التونسي.

وطلبت السفيرة عبر تغريدة في تويتر لارشادها حول افضل مطعم تقصده لتخوض هذه التجربة
الاقتراح تفاعل معه عدد هام من التونسيين حيث أخذوا باقتراح عدد من المطاعم التي تقوم بتقديم هاته الأكلة.





Publié le:2017-02-20 21:24:01

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