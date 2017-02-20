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Politique

بالصور: الإمارات توزع معدات لصناعة ''خبز الطابونة'' في القيروان

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - أفادت ولاية القيروان، في بلاغ لها، أنه في نطاق تنفيذ برنامج الهلال الأحمر الإمارتي، قامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوزيع كمية من “الطابونة” و قوارير غاز للمنتصبين بالطريق الحزامية وذلك تحت اشراف اسكندر بن تيشة معتمد القيروان الشمالية يوم السبت 18 فيفري 2017.

وقد اثارت المبادرة استياء بعض نشطاء الفايسبوك الذين علقوا " الإمارات تمنح المشاريع الكبرى في اوروبا وامريكا وتتصدق على تونس " بالطابونة".




Publié le:2017-02-20 18:58:01

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3 de 3 commentaires pour l'article 138678

Hached  (Tunisia)  |Lundi 20 Février 2017 à 19h 46m |           
الإمارات تسرق في الدولة التونسية عن طريق إتصالات تونس إذا تكف عن سرقتنا ومص دمائنا نقلولها بارك الله فيك

Aziz75  (France)  |Lundi 20 Février 2017 à 19h 38m |           
هذا ما جنته علينا اعتصامات الروز بالفاكية .كان من واجب الحكومة أو اغنياء القوم القيام بهذا.لماذا اغنياء تونس لا يتفكرون فقرائهم ،هل في اذانهم وقرا . البحث

Ibnbathouta  (France)  |Lundi 20 Février 2017 à 19h 23m | Par           
والمليارات لي السيسي 🙄



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