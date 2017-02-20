بالصور: الإمارات توزع معدات لصناعة ''خبز الطابونة'' في القيروان

Lundi 20 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 18:58:01

- أفادت ولاية القيروان، في بلاغ لها، أنه في نطاق تنفيذ برنامج الهلال الأحمر الإمارتي، قامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوزيع كمية من “الطابونة” و قوارير غاز للمنتصبين بالطريق الحزامية وذلك تحت اشراف اسكندر بن تيشة معتمد القيروان الشمالية يوم السبت 18 فيفري 2017.وقد اثارت المبادرة استياء بعض نشطاء الفايسبوك الذين علقوا " الإمارات تمنح المشاريع الكبرى في اوروبا وامريكا وتتصدق على تونس " بالطابونة".