وقــد تحدث شكري الشريف لاذاعة شمس عن نفســـه ككفاءة مشرفة لتونس .
Credits Shems FM
الدكتور شكري الشريف تحصل في نوفمبر 2016 ضمن فريق عمل من جامعة درسدن التقنية على جائزة المستقبل للإبتكار من خلال مشروع "البيتون الكربوني" في تطوير مُرَكب من الإسمنت، يقود قطاع البناء الألماني من الأبحاث الأساسية حتى أكبر شبكة للتطوير والتطبيق العملي، والذي يمكن من خلاله استبدال أهم مادة مستخدمة في البناء في كافة الأزمنة، وهي الإسمنت المسلح (الخرسانة). وهذا ما يطيل عمر الأبنية المبنية بالإسمنت، ويخفف من نفقات الصيانة، كما يقود إلى اقتصاد في استهلاك الموارد ويخفف انبعاث الغاز الضار ثاني أكسيد الفحم.
Publié le:2017-02-20 08:20:42
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
Sur: د شكري الشريف تونسي يعمل مستشارا للدولة الالمانية