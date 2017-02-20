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Economie

د شكري الشريف تونسي يعمل مستشارا للدولة الالمانية

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - شكري الشريف أحد الكفاءات التونسية ويعمل حاليا مستشارا للدولة الالمانية فى مجال البحث. الدكتور شكري الشريف حاصل على بكالوريا من تونس و أتمّ دراستة في ألمانيا و خلال دراسته وقبل نيله الشهادة كدكتور تنافست عليه شركة مرسديس و BMW و Pirelli .. ولكنه إختار مخبر أبحاث لتقنيات المستقبل و انجز 230 براءة إختراع مسجلة بالمانيا والآن تتنافس عليه كبرى الشركات اليابانية و الأمريكية و لكن ألمانيا تتمسك به كثروة وطنية لن تسمح بخسارتها لمساسها بالأمن التكنولوجي القومي .
وقــد تحدث شكري الشريف لاذاعة شمس عن نفســـه ككفاءة مشرفة لتونس .


Credits Shems FM


الدكتور شكري الشريف تحصل في نوفمبر 2016 ضمن فريق عمل من جامعة درسدن التقنية على جائزة المستقبل للإبتكار من خلال مشروع "البيتون الكربوني" في تطوير مُرَكب من الإسمنت، يقود قطاع البناء الألماني من الأبحاث الأساسية حتى أكبر شبكة للتطوير والتطبيق العملي، والذي يمكن من خلاله استبدال أهم مادة مستخدمة في البناء في كافة الأزمنة، وهي الإسمنت المسلح (الخرسانة). وهذا ما يطيل عمر الأبنية المبنية بالإسمنت، ويخفف من نفقات الصيانة، كما يقود إلى اقتصاد في استهلاك الموارد ويخفف انبعاث الغاز الضار ثاني أكسيد الفحم.






Publié le:2017-02-20 08:20:42

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2 de 2 commentaires pour l'article 138651

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Lundi 20 Février 2017 à 09h 10m | Par           
ما سالم إلي قاعد في البلاد و لا إلي هرب آش تحبوا من ها الراجل خلاهالكم البلاد طويلة و عريظة ، توا ولى عزيز ، وقتلي ولى لاباس عليه ، شوفتو حوالو و قتلي كان يقرى في تونس ، بالعكس حتى واحد ما عطاه أهمية ، هذاكا حال بلاد الرشوة و أصحاب الأكتاف ، وولد فلان و فلتان، هذا متاعنا و هذا براني و هاهي النتيجة في الأخير . أقسم بالله هذا واحد من آلاف التوانسة في الخارج،لكن ما يبانوش ناس عاديين بسطاء ،موش كيما بعض طلبة الطب في تونس يلبس الطابلية البيضة و هو راكب في الكار مازال ما وصلتش للجامعة، خلي كان يولي طبيب حتى صباح الخير ما عاد تسمعها يولي من أصحاب إن و أخواتها، الفيس مرض كبير في تونس من قديم الزمان

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Lundi 20 Février 2017 à 08h 58m |           
ألمانيا تعرف قيمة التونسيين الذين سهت عنهم الدولة التونسية.. كل اختراعتهم تسجل " صنع في ألمانيا" ..
حكومتنا التونسية عندها علماء المبجلون من طراز يوسف الزنديق , الفة يوسف; العماري أنفاق, مايا الكسوري, فريد بوغدير, جمعية سمش, وثلة أخرى من التافهين والمنبوذات ومما تعاف العامة.. مادام الزعيم لا يخجل من قول " برا رهز" على قناة ال



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