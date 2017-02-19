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عياض اللومي : بالفعل نحتاج كمية كبيرة من الزطلة لنعيش في الوهم الذي يريد السيد الرئيس الحالي أن يخلقه في أذهاننا

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - علّق القيادي في حراك تونس الارادة عياض اللومي يوم الأحد 19 فيفري على تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على قناة نسمة والتي أعلن خلالها أنه سيعطي التعليمات لمجلس الأمن القومي من أجل ايقاف تتبع مستهلكي الزطلة للمرة الأولى.

وقال عياض اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " بالفعل نحتاج كمية كبيرة من الزطلة لنعيش في الوهم الذي يريد السيد الرئيس الحالي أن يخلقه في أذهاننا", مضيفا " بلاد على أبواب الإفلاس والرجل يستعمل التمويل المغناطيسي للتسكين".
وفي ما يلي ما كتب عياض اللومي:
" بالفعل نحتاج كمية كبيرة من الزطلة لنعيش في الوهم الذي يريد السيد الرئيس الحالي أن يخلقه في أذهاننا
وكأنني استمع إلى رئيس دولة عظمى تدير المسائل الإقليمية بحنكة ودهاء كبير وليس لها أي مشكل عدى من سماهم أناس مرضى لا يمكنهم الشفاء
ورضي على الجهات وبشرهم بأنه قاريلهم بحسابهم...الخ

لغة خشبية مختلطة بعنجهية وتكبر لا مثيل له ...من قبيل 60سنة في الحكم الخ
بلاد على أبواب الإفلاس والرجل يستعمل التمويل المغناطيسي للتسكين.
الله يحسن العاقبة





Publié le:2017-02-19 22:45:45

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