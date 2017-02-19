االباجي قايد السبسي: مهدي جمعة حاول الإلتفاف على الحوار الوطني ولم يحترم خارطة الطريق

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بــاب نــات

ما فماش حل للأزمة الليبية دون تونس والجزائر ومصر

رئيس الدولة يعلق على تحركات الغنوشي





Publié le:2017-02-19 19:12:53

- قال رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في حوار خاص مع نسمة لايف أن الإتحاد العام التونسي للشغل وحسين العباسي لعبا دورا مهما في الحوار الوطني، مشيرا أن إتحاد الشغل هو من طالب بإجراء الإنتخابات التشريعية قبل الرئاسية "وهو ما وافقنا عليه".وأكد رئيس الجمهورية ما صرح به حسين العباسي على قناة نسمة حول محاولة مهدي جمعة الإلتفاف على الحوار الوطني: "ماكنتش نعرفو مهدي جمعة. اختاره كل من إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف فرحبت به"، مضيفا أن جمعة، تحت تأثير من حوله، حب يترشح للإنتخابات الرئاسية وقتها رغم أن هذا منافي لخارطة الطريق.وفي تعليقه عن رغبة جمعة للترشح للإنتخابات الرئاسية ومطالبة سليم الرياحي بإنتخابات رئاسية سابقة لأوانها، أكد السبسي أن حالته الصحية ممتازة وتسمح له بمواصلة مهامه: "صحتي لاباس عليها وكان أنا عندي أمراض يمكن مداوتها، غيري عندو أمراض ما تداواش، مضيفا "موش برشة إلي عندهم قماش باش يشدوا الرئاسة".كما قال السبسي أن الأمين العام الجديد لإتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي "رجل مخلص ووطني مثل حسين العباسي"وأكد رئيس الجمهورية في تعليقه على الأزمة في ليبيا، أنه مستعد للحوار مع كل الأطراف المأثرة في ليبيا بما فيهم اللواء خليفة حفتر. وأضاف رئيس الدولة أنه سيلتقي اللواء خليفة حفتر .كما شدد قايد السبسي على أنه لا وجود لحل في ليبيا دون مشاركة تونس والجزائر ومصر لكن ذلك لا يعني حجب الأمور عن بقية الأطراف.وأبرز الباجي قايد السبسي أن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا ليبيا مشيرا إلى أن صراع القوى الكبرى في هذه القطر اليبي سيضر بتونس "الطش باش يوصلنا".وأكد رئيس الجمهورية في إجابته حول موقفه من التحركات التي يقوم بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن رئيس الدولة له ممثل وحيد وهو وزير الشؤون الخارجية.وأضاف رئيس الجمهورية أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يقوم بوظيفته كما ينبغي.وصرح قايد السبسي "ليس لي نواب آخرين وفي حال كلفت أطراف أخرى ذلك يعني أنني لست راضٍ عن وزير الخارجية".وأبرز أن قيام أنشطة خارجية معمول بها دوليا.