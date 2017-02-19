الدكتور سالم الابيض ضيف سمير الوافي هذا المساء

Dimanche 19 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-19 12:25:19

- يستضيف الاعلامي سمير الوافي مساء الأحد الدكتور سالم الابيض و وليد الجلاد...ومنجي الحرباويوقدّم الوافي حلقة ''لمن يجرئ فقط'' لهذا المساء في التدوينة التالية:"الدكتور سالم الابيض وزير تربية سابق ونائب ورئيس كتلة معارضة حاليا...في مواجهة النائبين وليد الجلاد...ومنجي الحرباوي من نداء تونس...وأمام أسئلة شرسة...وجه جديد ومختلف في سالم الابيض يكشفه برنامج لمن يجرؤ فقط في حلقة مختلفة...سيفاجئ المشاهدين ويصدم بعضهم...ونستضيف أب تونسي عاش مأساة فظيعة...تعرض إبنه الذي عمره 11 سنة إلى الاعتداء الجنسي والحرق ومحاولة القتل ونجا بأعجوبة...قصة مأساوية لا تحدث حتى في غابة..."