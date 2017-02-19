Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Ma7boub Al9alb  
Médias

الدكتور سالم الابيض ضيف سمير الوافي هذا المساء

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - يستضيف الاعلامي سمير الوافي مساء الأحد الدكتور سالم الابيض و وليد الجلاد...ومنجي الحرباوي
وقدّم الوافي حلقة ''لمن يجرئ فقط'' لهذا المساء في التدوينة التالية:

"الدكتور سالم الابيض وزير تربية سابق ونائب ورئيس كتلة معارضة حاليا...في مواجهة النائبين وليد الجلاد...ومنجي الحرباوي من نداء تونس...وأمام أسئلة شرسة...
وجه جديد ومختلف في سالم الابيض يكشفه برنامج لمن يجرؤ فقط في حلقة مختلفة...سيفاجئ المشاهدين ويصدم بعضهم...
ونستضيف أب تونسي عاش مأساة فظيعة...تعرض إبنه الذي عمره 11 سنة إلى الاعتداء الجنسي والحرق ومحاولة القتل ونجا بأعجوبة...قصة مأساوية لا تحدث حتى في غابة..."




Publié le:2017-02-19 12:25:19

rtt-19e19d7d4180eae089fdcab02241518f-2017-02-19 12:25:19
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138632

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 19 Février 2017 à 13h 25m |           
Salem Labyedh parait tenir une partie de la réalité du ministère de l'enseignement et de l'éducation , d'ailleurs il l'avait géré un certain temps. Mais malheureusement, comme tous les autres ministres, il n'a pas laissé des traces qui montrent qu'il avait bien fait.
Donc, on entend beaucoup de théorie et présentation de plusieurs dossiers toutes natures confondues - corruption et autres- , mais sans aucun suivi et sans présenter les résultats et les conséquences.
Peut-être , il n'a pas pu combattre un fléau qui n'est plus puissant que lui que son équipe . Si oui, c'est une défaite dans tous les cas.



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11874,5

  • (16/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42192 DT        1$ =2,28557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/02)   902,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138632 6962|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires