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الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي: الغنوشي قامة كبيرة لديه دور كبير في تحقيق المصالحات
Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات
- ثمن الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي اشرف الثلثي في حوار على قناة التاسعة دور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في دعم المصالحة الليبية.
وأضاف الثلثي " تعرفت على الغنوشي في المنفى وهي شخصية تحضى بالاحترام في كل دول العالم العربي والإسلامي.
واكد اشرف الثلثي ان راشد الغنوشي يحضى باحترام مختلف الاطراف في ليبيا.
Publié le:2017-02-19 11:47:19
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