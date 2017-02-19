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Politique

الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي: الغنوشي قامة كبيرة لديه دور كبير في تحقيق المصالحات

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - ثمن الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي اشرف الثلثي في حوار على قناة التاسعة دور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في دعم المصالحة الليبية.

وأضاف الثلثي " تعرفت على الغنوشي في المنفى وهي شخصية تحضى بالاحترام في كل دول العالم العربي والإسلامي.
واكد اشرف الثلثي ان راشد الغنوشي يحضى باحترام مختلف الاطراف في ليبيا.






Publié le:2017-02-19 11:47:19

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