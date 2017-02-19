الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي: الغنوشي قامة كبيرة لديه دور كبير في تحقيق المصالحات

Dimanche 19 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-19 11:47:19

- ثمن الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي اشرف الثلثي في حوار على قناة التاسعة دور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في دعم المصالحة الليبية.وأضاف الثلثي " تعرفت على الغنوشي في المنفى وهي شخصية تحضى بالاحترام في كل دول العالم العربي والإسلامي.واكد اشرف الثلثي ان راشد الغنوشي يحضى باحترام مختلف الاطراف في ليبيا.