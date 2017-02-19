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بعد تذكر عيد ميلاده في تونس " عبد الباري عطوان يتأثر الى حدود البكاء

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - تفاجأ الإعلامي "عبد الباري عطوان" أثناء حضوره في اذاعة " الديوان اف ام" بتذكر القائمين على القناة لعيد ميلاده حيث قدموا له الورود والمرطبات.
وقد تأثر الإعلامي " عبد الباري عطوان" شديد التأثر بالترحاب الذي لقيه في تونس الى حدود " البكاء".
وقال الكاتب والصحفي الفلسطيني عطوان انه لن ينسى ابدا حجم الترحاب الذي يلقاه في تونس مضيفا " نسيت يوم ميلادي لكن التونسيين تذكروه.

وكان عطوان حاضرا في صفاقس في إطار المؤتمر الدولي الأول للمدن المراقبة والذكية وبين خلال مداخلة قدمها مساء الجمعة أن مدينة صفاقس التي أنجبت الشهيد المهندس "محمد الزواري" تعد من المدن الذكية.

وفي تقديمه لمؤلفه الجديد "الدولة الإسلامية والخلافة الرقمية" ذكر عبد الباري عطوان أن هناك 6 أسباب ساعدت على ظهور وانتشار ما يسمى بـ"داعش" وهي الإحباط والإهانة والتهميش وغياب الحكم الرشيد والتدخلات العسكرية الأجنبية وتطور وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تقديره.






Publié le:2017-02-19 10:21:49

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