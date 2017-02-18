تونسي يطالب بإعادته لسجن ''غوانتانامو''

وقال الهمامي لصحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية " أنه توجه منذ نحو أسبوعين إلى الصليب الأحمر وطلب منهم مساعدته على الإتصال بوزارة الخارجية الأمريكية قصد مطالبتها بإرجاعه إلى غوانتنامو الا أن هذه المنظمة رفضت الاستجابة لمطلبه رغم الحاحه.
و أضاف المتحدث ""لقد فقدت الأمل" و "ليس هناك مستقبل في هذا البلد بالنسبة لي" مشيرا بانه تعرض الى مداهمة أمنية لمنزله في الساعة الثالثة فجرا في إحدى ليالي سنة 2013، حيث قامت الشرطة بكسر الباب والدخول باستعمال الكلاب قبل اقتياده إلى مركز الأمن حيث تم إخلاء سبيله بعد 15 دقيقة.
وشدد الهمامي على أنه منذ ذلك الحين و هو يعيش على وقع المضايقات والمداهمات مضيفا "هاتفي وحاسوبي مصادران.
جدير بالذكر ان هادي الهمامي متزوج وأب لطفلين تم إطلاق سراح سنة 2010 بعد أن قضى 8 سنوات في السجن المذكور اثر اتهامه بالإنضمام إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان و ذلك بعد العثور على وثائق هويته في جبال تورا بورا.
.وكان الهمامي قد غادر تونس إلى إيطاليا سنة 1986 بحثا عن عمل، حيث انخرط في جماعة إسلامية تسمى "جماعة التبليغ" سافر على إثرها إلى باكستان حيث أوقفته السلطات هناك وسلمته للجيش الأمريكي الذي نقله إلى غوانتنامو سنة 2002.
و قد تمتع الهمامي بالعفو التشريعي العام الذي عقب الثورة ليعود بموجب ذلك إلى تونس حيث تحصل على وظيفة سائع سيارة اسعاف في وزارة الصحة.
واخضع الهمامي منذ 2015 للمراقبة الإدارية والمنع من السفر الأمر الذي جعله يفكر في أن الزنزانة الانفرادية في ذلك السجن أفضل من العيش في تونس
Publié le:2017-02-18 19:09:18
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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