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Justice

ايطاليا: سنتين سجن في حق ابن أخ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في قضية تحيّل

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - اصدر القضاء الايطالي الجمعة 17 فيفري حكما بسنتين سجن في حق صدر الدين قايد السبسي ابن أخ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في قضايا تحيّل تتعلق بكراء سيارة فخمة ويخت.

و أوردت صحيفة كوريلا دللا سيرا الايطالية أن صدر الدين السبسي ملاحق في التحيّل على مبلغ قدره 47 ألف أورو.
واضافت الصحيفة أن صدر الدين السبسي قام بكراء سيارة ليموزين طيلة صائفة سنة 2009 بلغت تكاليفها 17 ألف أورو.




Publié le:2017-02-17 23:35:11

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