بسبب هرسلة طالبة: إيقاف أستاذ عن مباشرة عمله بالمعهد العالي للبيو تكنولوجيا بباجة

Vendredi 17 Février 2017

بــاب نــات - أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ اليوم الجمعة انه تقرر إثر اجتماع طارئ بإشراف وزير التعليم العالي سليم خلبوس، حول حادثة اعتداء أستاذ على طالبة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الإربعاء الماضي، الإذن بالإيقاف التحفظي للأستاذ المعني عن مباشرة عمله بالمعهد بالتنسيق مع رئاسة جامعة جندوبة بدايةً من هذا التاريخ.



كما تم الشروع في إجراءات إحالة الأستاذ على مجلس التأديب استنادا على فحوى تقرير مفصل ورد على الوزارة يوم الخميس 16 فيفري 2017 وفق ذات البلاغ.



وأكدت الوزارة العمل على تذكير كافة المسؤولين على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أن الفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 1983، المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يخول لهم الإيقاف الفوري لمرتكب الخطأ الجسيم من الموظفين العاملين تحت إشرافهم.



كما ذكرت بهذه المناسبة على أن مسير المؤسسة الجامعية هو المخول الأول للتقييم خطورة التجاوزات واتخاذ جميع القرارات الاستعجالية التي يراها ضرورية لحماية الطلبة وضمان سلامتهم مع إعلام الجامعة والوزارة للتنسيق واستكمال الإجراءات التأديبية.





يشار إلى ان الدروس توقفت يوم الأربعاء المنقضي بالمعهد العالي للبيو تكنولوجيا بباجة بعد محاولة أستاذ الاعتداء على طالبة بكرسي ودخوله في حالة من الهيجان في ساحة المعهد مع محاولته أيضا الاعتداء على طلبة آخرين، حسب ما نقلته بعض وسائل الاعلام عن شهود عيان أكدوا إن المعني بالأمر قام بالإعتداء على الطالبة بعد رفضها مدّه برقم هاتفها، وحاول افتكاك بطاقة الطالب الخاصة بها عنوة.





Publié le:2017-02-17 11:36:34

