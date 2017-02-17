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محمد بن سالم: إلي ماهمش بكوارطهم نعطيهم كوارط

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - بثت فقرة " كاميرا حسام" التي تعرض في قناة التاسعة حوارا بين النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم وعدد اخر من النواب داخل لجنة المالية.

وقال محمد بن سالم في اشارة الى الباعثين العقاريين الذين يريدون الحصول على رخص بانه " إلي ماهمش بكوارطهم نعطوهم كوارط''.






Publié le:2017-02-17 11:10:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 138554

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 17 Février 2017 à 11h 51m |           
... Des cartes de quoi ? Des autorisations de quoi ? C'est ce qu'on le marché parallèle qui est de nature à mettre l'état à genoux.
Actuellement, des milliers de '' boutiques '' d'agents immobiliers. '' Entre un bureau d'agent immobilier et un autre bureau , vous trouvez un 3ème qui n'ont aucune autorisation et qui n'ont pas signé et avisé le cahier de charges relatif à cette activité.
Nombreux agents immobiliers n'ont aucun niveau académique et n'ont aucune connaissance en réglementation ni même aucune compétence d'écriture en arabe et en français.
Ces agents immobiliers n'appliquent aucune loi - pas de registres visés par les recettes de fiances- pas des factures - pas de reçu de payement de service- aucune note affichée sur les tarifs -
C'est la confusion totale qui se passent devant tout le monde.
Aussi les promoteurs immobiliers sont éparpillés un peu partout. Tous sont entrain de bâtir - avec des crédits bancaires-
Très nombreux n'ont aucune compétence et aucun niveau académique.
Certains d'entre-eux n'ont que quelques sommes d'argent.
C'est une activité '' parallèle '' par excellence.



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