محمد بن سالم: إلي ماهمش بكوارطهم نعطيهم كوارط

Vendredi 17 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 11:10:41

- بثت فقرة " كاميرا حسام" التي تعرض في قناة التاسعة حوارا بين النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم وعدد اخر من النواب داخل لجنة المالية.وقال محمد بن سالم في اشارة الى الباعثين العقاريين الذين يريدون الحصول على رخص بانه " إلي ماهمش بكوارطهم نعطوهم كوارط''.