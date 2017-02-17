خلاف بين قائد الطائرة وتقني يشل حركة الطيران في مطار قرطاج

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وقالت أمل بورقيبة مكلفة بالإعلام بالخطوط التونسية في تصريح لاذاعة أكسبريس اليوم الجمعة 17 فيفري 2017، إن التأخير غير المتوقع الذي يشهده مطار تونس قرطاج الدولي منذ يوم أمس والذي انجر عنه تعطل إقلاع بعض الرحلات، كان نتيجة خلاف حصل بين سلكين من أعوان الشركة.
'تونيسار' تعتذر لمسافريها عن تأخر رحلة باماكو ودكار
من ناحية أخرى قدّمت شركة الخطوط التونسية اعتذارها للمسافرين عن تأخّر رحلتها بإتجاه باماكو ودكار، مشيرة إلى أنّ مصالحها تعمل على تجاوز الإشكال المتعلق بهذه الرحلة دون أن تكشف عن أسباب تأخّرها.
وقالت الشركة في بيان ''الجهود مبذولة لتجاوز هذه الوضعية غير المتوقعة في أقرب الآجال للتخفيف من تأثيرها على مصالح الحرفاء''، دون أن توضّح طبيعة الإشكال.
وأضافت الشركة أنّه من المتوقع حدوث بعض الإضطرابات على رحلاتها صباح اليوم.
وأكّدت الخطوط التونسية أن أعوانها سيستأنفون عملهم بشكل اعتيادي خلال الساعات القليلة المقبلة، وأنّها ستتحمّل مسؤولياتها من أجل ضمان مصالح الشركة وارضاء الحرفاء.
Publié le:2017-02-17 10:08:09
Par:mongi (Tunisia )
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