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Economie

خلاف بين قائد الطائرة وتقني يشل حركة الطيران في مطار قرطاج

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - أفادت اذاعة موزاييك أن أنّ الإشكال في تعطيل عملية تسجيل المسافرين داخل مطار قرطاج يعود إلى ''خلاف'' بين قائد الطائرة التابعة لشركة الخطوط التونسية المتجهة نحو باماكو والتقني المسؤول عن عملية التثبت من جاهزيتها لتأمين الرحلة ، اذ رفض قائد الطائرة وفق نفس المصدر أن يصعد الميكانيكي على متنها بزي يشبه زيّه وهو ما جعل الميكانيكي في المقابل يرفض التوقيع على الوثيقة التي تجيز للقائد الإقلاع بالطائرة.


Credits Xpress FM

وقالت أمل بورقيبة مكلفة بالإعلام بالخطوط التونسية في تصريح لاذاعة أكسبريس اليوم الجمعة 17 فيفري 2017، إن التأخير غير المتوقع الذي يشهده مطار تونس قرطاج الدولي منذ يوم أمس والذي انجر عنه تعطل إقلاع بعض الرحلات، كان نتيجة خلاف حصل بين سلكين من أعوان الشركة.

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من ناحية أخرى قدّمت شركة الخطوط التونسية اعتذارها للمسافرين عن تأخّر رحلتها بإتجاه باماكو ودكار، مشيرة إلى أنّ مصالحها تعمل على تجاوز الإشكال المتعلق بهذه الرحلة دون أن تكشف عن أسباب تأخّرها.

وقالت الشركة في بيان ''الجهود مبذولة لتجاوز هذه الوضعية غير المتوقعة في أقرب الآجال للتخفيف من تأثيرها على مصالح الحرفاء''، دون أن توضّح طبيعة الإشكال.

وأضافت الشركة أنّه من المتوقع حدوث بعض الإضطرابات على رحلاتها صباح اليوم.

وأكّدت الخطوط التونسية أن أعوانها سيستأنفون عملهم بشكل اعتيادي خلال الساعات القليلة المقبلة، وأنّها ستتحمّل مسؤولياتها من أجل ضمان مصالح الشركة وارضاء الحرفاء.


Publié le:2017-02-17 10:08:09

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1 de 1 commentaires pour l'article 138552

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 17 Février 2017 à 10h 22m |           
كل شيء يمشّيوا فيه بالمظاهر. وبرّا يا سيدي لبس نفس الزي اشنوّة المشكل ؟ ما هو نحلّو الخلاف بالحوار وما نعطلوش مصالح الناس. وقت اللّي يموت الإنسان يكفنوه في زوز ميترو قماش ويدفنوه في حفرة طولها زوز ميترو. وفي القبر تستوا العباد الكل : كيف الغني وكيف الفقير. وكيف قائد الطائرة وكيف الميكانيكي. وكيف الرئيس وكيف المواطن العادي. وما ينفعك كان "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"



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