المرزوقي: أنا أفتخر بأن قصر قرطاج الذي كان قلعة مغلقة فتح لأطفال الأرياف ولم يكن سيرك كما يدعي البعض
Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات -
قال رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي في حوار بث على قناة الجزيرة مساء الخميس 16 فبفري أنه يفتخر بأن قصر قرطاج الذي كان مغلقة فتح لأطفال الأرياف.
وقال منصف المرزوقي " قصر قرطاج لم يكن سركا كما يدعي البعض" مضيفا " كل يوم جمعة كان هناك غذاء مع اطفال الأرياف للاستماع الى مشاغلهم كأفراد ومجوعات في الوقت الذي لم تكن هناك تلفزات لتسليط الضوء على معاناتهم".
Par:Azzah (France )
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