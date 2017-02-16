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Politique

المرزوقي: أنا أفتخر بأن قصر قرطاج الذي كان قلعة مغلقة فتح لأطفال الأرياف ولم يكن سيرك كما يدعي البعض

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - قال رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي في حوار بث على قناة الجزيرة مساء الخميس 16 فبفري أنه يفتخر بأن قصر قرطاج الذي كان مغلقة فتح لأطفال الأرياف.

وقال منصف المرزوقي " قصر قرطاج لم يكن سركا كما يدعي البعض" مضيفا " كل يوم جمعة كان هناك غذاء مع اطفال الأرياف للاستماع الى مشاغلهم كأفراد ومجوعات في الوقت الذي لم تكن هناك تلفزات لتسليط الضوء على معاناتهم".






Publié le:2017-02-16 23:38:30

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