المرزوقي: أنا أفتخر بأن قصر قرطاج الذي كان قلعة مغلقة فتح لأطفال الأرياف ولم يكن سيرك كما يدعي البعض

Jeudi 16 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 23:38:30

- قال رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي في حوار بث على قناة الجزيرة مساء الخميس 16 فبفري أنه يفتخر بأن قصر قرطاج الذي كان مغلقة فتح لأطفال الأرياف.وقال منصف المرزوقي " قصر قرطاج لم يكن سركا كما يدعي البعض" مضيفا " كل يوم جمعة كان هناك غذاء مع اطفال الأرياف للاستماع الى مشاغلهم كأفراد ومجوعات في الوقت الذي لم تكن هناك تلفزات لتسليط الضوء على معاناتهم".