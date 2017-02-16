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الوزير السابق محسن حسن يعتدي بالعنف على أستاذه البالغ من العمر 65 سنة

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - قال المواطن ساسي الشوالي البالغ من العمر 65 سنة اليوم الخميس 16 فيفري أنه تعرّض للاعتداء بالعنف من قبل وزير التجارة السابق محسن حسن.


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وقال ساسي الشوالي في مداخلة هاتفية على اذاعة أي أف أم أن الواقعة تتمثل في امتلاك ابنته لعيادة بالعمارة التي يملكها محسن حسن، إلا أنه تفاجأ بتعمد الوزير السابق تغيير المكان المخصص لركن سيارة ابنته دون استشارة، وعندما توجه إليه لسؤاله عن سبب إقدامه على تلك الخطوة، قام بضربه وشتمه.

وأكد المواطن أنه تحول الى مركز الشرطة الذي فتح محضرا في الغرض. واضاف ساسي السوالي نه سبق ودرّس محسن حسن في الجامعة.

من جهته نفى محسن حسن أن يكون قد اعتدى على المواطن المذكور قائلا ان هذا الشخص متحزب ويريد تشويه صورته.
وأوضح محسن حسن أن كاميرات المراقبة وثقت ما جرى داخل العمارة, مشيرا الى أنه سيتابع المواطن المذكور قضائيا.


Publié le:2017-02-16 22:06:21

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2 de 2 commentaires pour l'article 138544

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2017 à 22h 26m |           
لا أتصوّر هذا الفعل الشنيع يصدر من السيد محسن حسن
الذي عرفناه إنسان ذو أخلاق عاليه
...
والله أعلم ...ا

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2017 à 22h 14m |           
قلة المعروف ...ابرز سيمات النخبة التونسية ...



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