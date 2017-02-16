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Politique

سعيد العايدي يعلّق على حادثة إيقاف تلميذين بسبب قانون الزطلة ''طفح الكيل''

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - علق وزير الصحة السابق سعيد العايدي في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك على قرار ايقاف تلميذين في سليانة بموجب قانون 52 المتعلق بالمخدرات " الزطلة" بانه غير مقبول.

وتحت عنوان "طفح الكيل " قال العايدي
" طفح الكيل ! ان شابي سليانة اللذان تم ايقافهما و هما على ابواب امتحان الباكالوريا على خلفية ما يعرف بقانون 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات، هما القطرة التي افاضت الكاس ! شابان بالكاد خرجا من طور الطفولة، قد تدمر حياتهما للأبد كما دمرت حياة المئات من الشباب من قبل. لذا على الدولة تحمل مسؤولياتها : حكومة تنفيذية و برلمانا تشريعيا و سلطة قضائية ! و نرجو من النيابة العمومية إعادة رؤيتها إلى هذا النوع من طرق الردع و طرق تنفيذه في انتظار قانون جديد و قرارات شجاعة تعبر عن انتماء تونس الفعلي و ليس الصوري إلى القرن 21 . و نحن كمجتمع، سياسيين كنا او ناشطين مدنيين او مواطنين عاديين يجب أن نمثل قوة ضغط إيجابية للدفع نحو تغيير هذه الأساليب الردعية الرجعية."




Publié le:2017-02-16 17:44:20

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