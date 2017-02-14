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في عيد الحب: سيارة فورد مرصعة بالألماس

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - في تونس: تونسي يهدي حبيبته سيارة بمناسبة عيد الحب
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لشاحنة وهي تحمل سيارة كهدية بمناسبة " عيد الحب" يوم الثلاثاء 14 فيفري.
وقد كتب على السيارة " سيارة لحبيبتي بمناسبة عيد الحب" في اشارة الى قيمة " الحبيبة لديه".
الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، حظيت بإعجاب رواد مواقع الانترانت الذين اعتبروا ان صاحبة الهدية محضوضة، لأنها تحصلت علي هدية قيمة في عيد الحب.

في العالم - سيارة فورد مرصعة بالألماس
اختارت شركة "جينيجز فورد دايركت"، سيارة "فورد كوجا" لترصعها بأكثر من مليون قطعة ألماس، حتى تجعلها هدية مثيرة ورائعة للأثرياء من أجل إهدائها لأحبائهم في عيد الحب.


وقد تم تخصيص تلك السيارة بالفعل لهذا الغرض، كما وتعرض الشركة القيام بنفس الأمر مع أي نوع سيارات مقابل 1.5 مليون دولار . حيث تقوم الشركة بإضافة طلاء خاص عبارة عن قطع من الألماس، مع ضمان عدم تعرضّها للخدش أو الصدأ أو فقدان بريقها. ثم تقوم بوضع كل قطعة ألماس يدوياً، وتنتهي من ترصيعها بالكامل في شهرين.

وتتواجد النسخة الوحيدة من تلك السيارة بسعر 1.5 مليون دولار، والتي تحتوي على أكثر من مليون قطعة ألماس وكريستال من نوع "سواروفسكي".

Publié le:2017-02-14 23:06:00

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