صابر الوسلاتي: محسن مرزوق من كثر ما يموت على الكرسي مشى يعيّد على سي الباجي بمناسبة عيد الحبّ

Mardi 14 Février 2017

بــاب نــات - قال الناقد الساخر صابر الوسلاتي الثلاثاء 14 جانفي أن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق " من كثر ما يموت على الكرسي مشى لسي الباجي يعيّد عليه في القصر بمناسبة عيد الحبّ".

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة أي اف أم أن محسن مرزوق ذهب الى قصر قرطاج " باش يعيّد على سي الباجي" بمناسبةعيد الحب وهو في حقيقة الأمر يريد مشاهدة الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس, مضيفا " محسن مرزوق يعشق الكراسي".

وتابع صابر الوسلاتي " محسن مرزوق من كثر ما يحب الكرسي قعد على البنك".











Publié le:2017-02-14 22:49:07

