رضا بالحاج : النظام الحالي ليس له برامج واضحة سوى ''التعرض للمرزوقي''

وأضاف رضا بالحاج في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" يوم الثلاثاء "من الممكن ان نفهم تصريحات المرزوقي في السياق العام لكن لا يمكن قبولها كما لا يمكن ان نقبل التهجم على المرزوقي والتظاهر امام منزله.
وتابع رضا بالحاج " لا اعرف ان كان مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة وراء الحملة لكن شعرت بان النظام الحالي ليس له برامج واضحة سوى " التعرض للمرزوقي" وهذ ما ارفضه.
جدير بالذكر ان الامين العام لحراك تونس الارادة اتهم بن تيشة بالتورط في حملة ممنهجة ضد المرزوقي.
Publié le:2017-02-14 22:40:07
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: المرزوقي: تعرضت لقصف إعلامي من قبل ''القذارة الإعلامية'' طيلة ال3 سنوات الماضية