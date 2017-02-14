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Politique

رضا بالحاج : النظام الحالي ليس له برامج واضحة سوى ''التعرض للمرزوقي''

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - علق القيادي في حزب ندا تونس رضا بالحاج على الانتقادات التي وجهت الى رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على خلفية تصريحاته في الجزيرة " بانها غير لائقة".

وأضاف رضا بالحاج في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" يوم الثلاثاء "من الممكن ان نفهم تصريحات المرزوقي في السياق العام لكن لا يمكن قبولها كما لا يمكن ان نقبل التهجم على المرزوقي والتظاهر امام منزله.
وتابع رضا بالحاج " لا اعرف ان كان مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة وراء الحملة لكن شعرت بان النظام الحالي ليس له برامج واضحة سوى " التعرض للمرزوقي" وهذ ما ارفضه.
جدير بالذكر ان الامين العام لحراك تونس الارادة اتهم بن تيشة بالتورط في حملة ممنهجة ضد المرزوقي.





Publié le:2017-02-14 22:40:07

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