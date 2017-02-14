البحيري:الفلفل من اختصاص جماعة خالتي مباركة

Mardi 14 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 14:58:24

- في رده على سؤال بوبكر بن عكاشة في ميدي شو الثلاثاء 14 فيفري 2017 بخصوص موقفه من ارتفاع أسعارا المواد الفلاحية وخصوصا الفلفل، قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين بالبحيري ''تحدّثنا عن الفلفل ونتحدث حاليا عن مشكلة المياه التي يجب أن تتوفر للفلاحين ..متابعا' الفلفل مهمة جماعة خالتي مباركة''.وشدد رئيس كتلة حركة النهضة على أن مسألة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية مرتبطة أساسا بأزمة المياه التي لا تحل بدعوة الفلاحين إلى عدم ري زراعاتهم أو دعوة اصحاب النزل إلى عدم ملء المسابح وإنما تحل ببعث مشاريع لتحلية المياه وحفر أبار عميقة ووضع إستراتيجية كاملة خصوصا وأنه من الممكن أن نجد أنفسنا لأ أمام أزمة مياه الري فقط وإنما أمام أزمة مياه شرب ولذلك من الضروري البحث عن حلول مستعجلة وعلى مدى طويل حسب تعبيره.