البحيري:الفلفل من اختصاص جماعة خالتي مباركة

وشدد رئيس كتلة حركة النهضة على أن مسألة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية مرتبطة أساسا بأزمة المياه التي لا تحل بدعوة الفلاحين إلى عدم ري زراعاتهم أو دعوة اصحاب النزل إلى عدم ملء المسابح وإنما تحل ببعث مشاريع لتحلية المياه وحفر أبار عميقة ووضع إستراتيجية كاملة خصوصا وأنه من الممكن أن نجد أنفسنا لأ أمام أزمة مياه الري فقط وإنما أمام أزمة مياه شرب ولذلك من الضروري البحث عن حلول مستعجلة وعلى مدى طويل حسب تعبيره.
Publié le:2017-02-14 14:58:24
Par:zoulel (Tunisia )
Sur: المرزوقي: الخلاف مع راشد الغنوشي لا يفسد للوّد قضية وحافظ قايد السبسي مانعرفوش ومانحبش نعرفو