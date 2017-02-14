النائب المستقل عبد الرزاق شريط: في تونس 7-4 = 21

Mardi 14 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 14:37:03

- سخر النائب المستقل عن جهة توزر عبد الرزاق شريط اليوم الثلاثاء 14 فيفري من تعامل الدولة التونسية مع ديون المستثمرين في القطاع السياحي.وقال عبد الرزاق شريط في حوار في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أنه اقترض سنة 1990 مبلغ 7 مليارات من أجل انشاء نزل في جهة توزر وقام بعد ذلك بتسديد مبلغ 4 مليارات ليبقى متخلد بذمته مبلغ 3 مليارات.وقال عبد الرزاق شريط أنه الأن متخلذ بذمته 21 مليار بدل 3 مليارات, مضيفا " تّم توظيف 18 بالمائة نسبة الدين على القرض الذي استهلكه ليصل اجمالي المتخلد بالذمة الى 21 مليار حاليا".وتابع عبد الرزاق شريط " في تونس 7-4 = 21".ونفى عبد الرزاق سريط في سياق منفصل أن يكون قد صرّح بأنه يبيع الخمر خلسة قائلا " صرّحت بأن النزل الذي أملكه في توزر كان يبيع الخمر خلسة بسبب عدم الترخيص له أنذاك".