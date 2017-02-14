النائب المستقل عبد الرزاق شريط: في تونس 7-4 = 21

وقال عبد الرزاق شريط في حوار في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أنه اقترض سنة 1990 مبلغ 7 مليارات من أجل انشاء نزل في جهة توزر وقام بعد ذلك بتسديد مبلغ 4 مليارات ليبقى متخلد بذمته مبلغ 3 مليارات.
وقال عبد الرزاق شريط أنه الأن متخلذ بذمته 21 مليار بدل 3 مليارات, مضيفا " تّم توظيف 18 بالمائة نسبة الدين على القرض الذي استهلكه ليصل اجمالي المتخلد بالذمة الى 21 مليار حاليا".
وتابع عبد الرزاق شريط " في تونس 7-4 = 21".
ونفى عبد الرزاق سريط في سياق منفصل أن يكون قد صرّح بأنه يبيع الخمر خلسة قائلا " صرّحت بأن النزل الذي أملكه في توزر كان يبيع الخمر خلسة بسبب عدم الترخيص له أنذاك".
Publié le:2017-02-14 14:37:03
Par:zoulel (Tunisia )
Sur: المرزوقي: الخلاف مع راشد الغنوشي لا يفسد للوّد قضية وحافظ قايد السبسي مانعرفوش ومانحبش نعرفو