ريم محجوب: انا أشفق على من صوت للمنصف المرزوقي

Lundi 13 Février 2017

بــاب نــات

عياض اللومي لريم محجوب : سيبوا المرزوقي و تلهاو بوزرائكم الفاسدين





Publié le:2017-02-13 23:30:22

- هاجمت النائبة عن حزب افاق تونس ريم محجوب في حوار في برنامج " التاسعة مساء" الذي يبث في قناة التاسعة الرئيس السابق المنصف المرزوقي على خلفية تصريحاته الاخيرة على قناة الجزيرة.وقالت ريم محجوب " انا لا اشفق على المنصف المرزوقي بقدر ما اشفق على من انتخبه في الانتخابات الرئاسية الماضية.وتابعت ريم محجوب " المرزوقي الذي اهان الشعب التونسي واختار قناة اجنبية للقيام بذلك لم يحترم من انتخبوه.وقال القيادي في حراك تونس الارادة عياض اللومي أن حوار منصف المرزوقي على قناة الجزيرة قد أخرج من سياقه ليتحول الى هجمة شرسة على شخص الرئيس السابق.وقال عياض اللومي أنه لا يمكن لأحد اعطاء دروس في الوطنية للدكتور المرزوقي, مضيفا " حملة شيطنة منصف المرزوقي تهدف الى تقسيم التونسيين".واستنكر عياض اللومي تهجم القيادية في حركة افاق تونس ريم محجوب على منصف المرزوقي مما دفعه الى مخاطبتها قائلا " سيبوا المرزوقي و تلهاو بوزرائكم الفاسدين".يذكر أن القضاء قد اصدر حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق مستشار وزير البيئة الحالي رياض المؤخر بتهمة الفساد.