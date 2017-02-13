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Politique

ريم محجوب: انا أشفق على من صوت للمنصف المرزوقي

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - هاجمت النائبة عن حزب افاق تونس ريم محجوب في حوار في برنامج " التاسعة مساء" الذي يبث في قناة التاسعة الرئيس السابق المنصف المرزوقي على خلفية تصريحاته الاخيرة على قناة الجزيرة.

وقالت ريم محجوب " انا لا اشفق على المنصف المرزوقي بقدر ما اشفق على من انتخبه في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وتابعت ريم محجوب " المرزوقي الذي اهان الشعب التونسي واختار قناة اجنبية للقيام بذلك لم يحترم من انتخبوه.

عياض اللومي لريم محجوب : سيبوا المرزوقي و تلهاو بوزرائكم الفاسدين
وقال القيادي في حراك تونس الارادة عياض اللومي أن حوار منصف المرزوقي على قناة الجزيرة قد أخرج من سياقه ليتحول الى هجمة شرسة على شخص الرئيس السابق.


وقال عياض اللومي أنه لا يمكن لأحد اعطاء دروس في الوطنية للدكتور المرزوقي, مضيفا " حملة شيطنة منصف المرزوقي تهدف الى تقسيم التونسيين".
واستنكر عياض اللومي تهجم القيادية في حركة افاق تونس ريم محجوب على منصف المرزوقي مما دفعه الى مخاطبتها قائلا " سيبوا المرزوقي و تلهاو بوزرائكم الفاسدين".
يذكر أن القضاء قد اصدر حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق مستشار وزير البيئة الحالي رياض المؤخر بتهمة الفساد.





Publié le:2017-02-13 23:30:22

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4 de 4 commentaires pour l'article 138380

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Mardi 14 Février 2017 à 01h 05m | Par           
روح نيك إنتي و الشلايك إلي معاك ، منظرها منظر بائعات الهوى في عبدالله قش . ملا قحاب كثرت في تونس بعد الثورة

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 14 Février 2017 à 00h 58m |           
هاته النكرة الحذاء التي لا تمثل إلا نفسها والشرذمة التي صوتت لها ..والمال السياسي الفاسد الذي أوصل هاته المفلسة لمجلس الحمير نقول هل من شك أن السواد الأعظم من الشعب التونسي منافق وفاسد وفاسق وإنبطاحي وإنتهازي و مخادع ومراوغ وغدار وقليل الحياء ... ومن ينكر عكس ذلك فهو من السواد الأعظم..

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 14 Février 2017 à 00h 48m |           
ياأخت ريم المحجوبي ، آش مدخلك في هالجوجمة ؟
موش كان مشيت عملت عصيبنات لولادك وراجلك أحسن لكْ
كيف بنت الحطاب ...
زعمة عاملة فيها "جندرية" ؟
كيف الراجل كيف المرا ؟
هذا راهو موش في صالحك
وإنت دليلك ملك

Azzah  (France)  |Mardi 14 Février 2017 à 00h 33m |           
Afaq ? ce parti qui a voulu céder le pays à strauss kahn ? et dont la ministre de la santé se livre à un népotisme des plus scandaleux en plus de ses mensonges sans vergogne et sans déontologie aucune envers son prédécesseur ?

allez dégegz petit parti d'alcooliques .

M. Marzouki n'a pas végété pendant ses années d'exil. Il a donné le meilleur de lui-même ici en france et chez nous en tunisie et nous a montré humain et plein d'empathie pour les plus démunis d'entre nous.

Qu'avez vous fait avec les plus démunis d'entre nous ?

Taisez vous vous ne savez que chevaucher du vent parce qu'aucun de vous chez Afaq ne sert le pays, vous êtes tous au service de qui vous paie en europe, nous le savons tous.

Je pense pouvoir dire que de tous les partis Afaq est celui qui est le moins concerné par la tunisie, celui de jeunes harkis seulement préoccupés par qui installer à quel poste pour se favoriser les uns les autres.

Ras le bol de cette jeunesse gesticulante et absolument apolitique.

Ce ne sont que des gens qui occupent des postes à revenu honteusement élevés et indûs.

Ce parti est une honte et pour cacher ce visage hideux les voilà qui hurelent au loup, confirmant par là même les propos de M. Marzouki.

Allez dégagez jeune fille



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