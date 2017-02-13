جميلة الشيحي للمرزوقي: السلعة الّي تاخذ فيها منين ؟؟؟

Lundi 13 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 15:03:19

- هاجمت كرونيكور اذاعة اي اف أم جميلة الشيحي اليوم الاثنين 13 فيفري رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة والتي اعتبرها الكثير مسيئة للشعب التونسي.وقالت جميلة الشيحي مخاطبة منصف المرزوقي " السلعة الّي تاخذ فيها منين" في تلميح الى استعماله لمادة الزطلة حسب رأيها.