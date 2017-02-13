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جميلة الشيحي للمرزوقي: السلعة الّي تاخذ فيها منين ؟؟؟
Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات
- هاجمت كرونيكور اذاعة اي اف أم جميلة الشيحي اليوم الاثنين 13 فيفري رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة والتي اعتبرها الكثير مسيئة للشعب التونسي.
وقالت جميلة الشيحي مخاطبة منصف المرزوقي " السلعة الّي تاخذ فيها منين" في تلميح الى استعماله لمادة الزطلة حسب رأيها.
Publié le:2017-02-13 15:03:19
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commentaires pour l'article 138353
Hassine Hamza
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 40m |
ياأخت جميلة الشيحي
كنا نتمنى أن نراك يوما تتركين تمثيل اﻷدوار "بدون هدوم"التي إعتدت عليها
وكنا ننتظر منك الرجوع إلى أدوار المرأة الفاضلة
…
ولكن وللأسف نلاحظ أن وسواس الحداثة والنمط مازال يشغل بالك
…
والمرزوقي لم يقل شيئا معيبا لتتهميه بتناول الزطلة
وإن لم تفهميه فهذا تقصير منك وليس منه
وربي يهديك على كل حال...
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Amor2
(Switzerland)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 36m |
في ماذا أخطأ المرزوقي؟؟؟؟
السواد الأعظم من الشعب التونسي منافق وكذاب وإنبطاحي وإستغلالي وسارق فاسد ولا أخلاق له...
ومن يدعي العكس فهو باطل و تنطبق علية هاته الأوصاف...
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Kamelwww
(France)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 30m |
خلاص بما أنك نزلت بالكلام إلى المستوى البذيء... لننزل...
ونقول لك أنه بعد كل العهر والمجون الذي كنت تقوم به في التمثيل... ولم يرتقي مستواك حتى لمجرد كومبارس... ها أنت تعملين في إذاعة السقوط الإعلامي كعاهرة تتلفظ بكلام مستواه تحت الحزام، وأولادك وأهلك يستمعون لك...
أما عن المرزوقي، فأنت لا تطالين حتى حذاءه، وبلاط حذاءه أنظف من وجهك العكر الملطخ بالدهون... ولا فايدة في الكلام عن الرائحة العفنة التي تخرج من فمك...
كل هؤلاء الكلاب مثلك بنباحهم يزيدوننا إعجابا بالمرزوقي وبرفعة هامته... يا قزمة.
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David Gaullier
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 29m |
اغلب الناس الي قلقهم كلام المرزوقي الفساد و قلة التربية في جيناتهم مش ضحية انظمة فاسدة
وهذه عينة باعترافها
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Mongi
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 22m |
قالت 'استر ما استر ربّي لازم تعرّينا أمام العالم ؟' شوف عاد العريانة أصبحت تعطي فينا في الدروس في السترة ؟
اشبيكي أنت ماسترتيش ما استر ربّي وما استرتيش بدنك وعرّيت روحك وقت اللّي مثّلت في شوفلي حل ؟ وأنت تمثلي عريانة من حلقة إلى حلقة ومن لقطة إلى لقطة ؟
إللّي تمثّل عريانة وما تحشمش ساهل برش باش تسب وتشتم المنصف المرزوقي.
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Zoulel
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 17m |
Feb 13, 2017
يتعرض المنصف المرزوقي لحملة جديدة كبيرة تتهمه بـ«تشويه سمعة التونسيين» تضمنت انتقادات من قبل بعض السياسيين وتهديدات بمقاضاته فيما قاد عدد من النشطاء حملة الكترونية كبيرة لطرده من البلاد وتجمع عشرات المتظاهرين يوم الأحد الماضي في الحي الذي يسكنه بمدينة سوسة للاحتجاج على ما اعتبروه تصريحات أدلى بها مؤخراً والتي «رأوا فيها خدشاً لكرامة التوانسة».
تسلّط الحادثة المذكورة الضوء على جانب مستجدّ /قديم في العمل السياسي ليس في تونس ولكن في العالم أيضاً، فهو، من جهة، استمرار قديم لممارسات الحرب الدعائية (البروباغاندا) وتستخدم فيها الإشاعة والأكاذيب والمبالغات والألعاب الجاسوسية، وهو، من جهة أخرى، نتاج تقنيات التواصل الاجتماعي والعولميّ والقرصنة الرقمية الجديدة والتي صارت سلاحاً خطيراً شاهدنا آثاره في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وتصاعدت الصيحات في أوروبا للمطالبة للتأهب لأشكال أخرى منه في
الانتخابات العديدة الجارية حاليّا في القارّة، وخصوصاً في فرنسا وهولندا اللتين تتعرّضان لهجمة شرسة من اليمين العنصريّ الذي تعلّم الكثير من حملة دونالد ترامب ومن التحالف «الالكتروني» وغير الالكتروني مع روسيا، ويسميها البعض ظاهرة «ما بعد الحقيقة» Post-Truth، أو يكتفي البعض بتسميتها بـ«الأخبار المزيفة».
تعتبر حادثة المرزوقي نموذجيّة لتوصيف الظاهرة ففي مقابلة له على القناة القطرية «الجزيرة» أكّدأنه المحسوبية والرشوة والعمل السيئ والكذب والنفاق ليست متعلقة بجينات التونسي ولكن «بطبيعة النظام السياسي المجتمعي الموجود»، ورغم الوضوح المتناهي في الدفاع عن التوانسة وربط الظواهر السلبية في المجتمع بطبيعة النظام السياسي فقد قامت عدد من وسائل الإعلام باجتزاء المقابلة وحذف الفقرة التي تتهم النظام السياسي بإفساد المجتمع التونسي، وبعد ذلك تنامت كرة الثلج
السيئة النوايا بحيث رأينا تعليقات السياسيين ومطالبات الناشطين وحراكهم من دون أن يكلّف أحد منهم نفسه بالعودة إلى المقابلة الحقيقية لا المجتزأة فسمعنا نائباً في البرلمان يتهم المرزوقي «بإهانة الشعب التونسي» و«نعته بأبشع النعوت في وسيلة إعلام أجنبية» بل إن النائب لم يتورع عن وصف رئيس لم يعرف عنه غير نظافة اليد والعمل الحقوقي لعقود وقبول نتائج الانتخابات بسلاسة بـ«المرتزق» وبأنه «وصمة عار
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Tuttifrutti
(Singapore)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 15m |
Dommage qu'elle travaille à IFM
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Sly
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 13m |
ملا شلاكة
تفوه عليك
صدق المرزوقي أنت واحدة ملي تحدث عليهم سيك المنصف الرزوقي
يا عاهرة
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