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النائب المستقل عبد الرزاق شريط يعترف: كنت أبيع الخمر خلسة
Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات
- اعترف النائب المستقل بمجلس الشعب عبد الرزاق شريط اليوم الاثنين 13 فيفري خلال جلسة عامة للاستماع لوزيرة السياحة سلمى اللومي أنه كان يبيع الخمر خلسة.
وقال النائب عبد الرزاق شريط خلال مداخلته بمجلس الشعب مخاطبا وزيرة السياحة سلمى اللومي " السياحة لا تتماشى مع الأخلاق".
Publié le:2017-02-13 14:36:40
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commentaires pour l'article 138348
Hassine Hamza
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 25m |
سياحة المجون وسياحة الجنس وسياحة الشذوذ ، التي تدر الكثير من اﻷموال وبسرعة فائقة
وبدون حاجة لرأس مال كبير
فعلا لاتتماشى مع اﻷخلاق الحميدة
…
بيع الخمور تجارة فاسدة ومفسدة
وبيعها خلسة ، يزيد فسادا على الفساد
…
والمترشحون لنيابة الشعب ، عليهم أن يكشفوا كل تفاصيل حياتهم الشخصية
وفي الميدان العام للمواطنين الذين سيفاضلون بينهم عن علْم
…
وهذه هي الشفافية والنزاهة التي يجب أنْ يطالب بها كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعياتيين
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Laabed
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 15h 03m |
عبد الرزاق شريط رجل اعمال ناجح و اضافته التنموية لربوع الجريد هائلة و ثمينة و هو يعتبر من الهامات الكبيرة من ابناء الجريد مثل ابن الشباط و ابو القاسم الشابي وما قاله في مجاس النواب لا يعدو ان يكون ارهاق او زلة لسان
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MedTunisie
(Tunisia)
|
Lundi 13 Février 2017 à 14h 50m |
اين النيابة العمومية و يجب منع السياحة التي لا تتماش مع الاخلاق
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