النائب المستقل عبد الرزاق شريط يعترف: كنت أبيع الخمر خلسة

Lundi 13 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 14:36:40

- اعترف النائب المستقل بمجلس الشعب عبد الرزاق شريط اليوم الاثنين 13 فيفري خلال جلسة عامة للاستماع لوزيرة السياحة سلمى اللومي أنه كان يبيع الخمر خلسة.وقال النائب عبد الرزاق شريط خلال مداخلته بمجلس الشعب مخاطبا وزيرة السياحة سلمى اللومي " السياحة لا تتماشى مع الأخلاق".