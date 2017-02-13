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بشير النفزي يرد على محسن مرزوق: ما تصلح فيك كان كلمة وحدة...ماتحشمش

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - انتقد القيادي في حراك تونس الإرادة بشير النفزي الاتهامات التي وجهها الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق للرئيس السابق المنصف المرزوقي باهانة الشعب التونسي على خلفية تصريحاته في قناة الحزيرة.

وقال بشير النفزي ردا على دعوات محسن مرزوق من انتخب المرزوقي في الانتخابات الرئاسية الماضية بالاعتذار بان المطالب بالاعتذار ليس المرزوقي بل محسن مرزوق نفسه.
وأضاف بشير النفزي " محسن مرزوق يطالب من انتخب المرزوقي بالإعتذار للتونسيين...
أنا أول المعتذرين سي محسن، لأن المرزوقي قسّم دماء التونسيين لحمراء وسوداء... لأن المرزوقي من قال أن التقارب مع النهضة محال ثم بعد إنتخابه تحالف معها..لأن المرزوقي من إفتضح أمره بسرقة مدوية سربتها وثائق بنما...لأن المرزوقي عمل في منظمة مشبوهة تسمى freedom house... لأن المرزوقي من ظهرت عليه علامات الثراء فجأة وأصبح يملك مصنعا للعجين في إيطاليا...لأن المرزوقي من باع السيادة الوطنية بإمضاء وثيقة مشبوهة في الولايات المتحدة الأمريكية...لأن المرزوقي من بحث عن قربان سياسي لعيون الصهاينة من خلال لقاءه بدحلان في صربيا قبل مقتل الشهيد الزواري... لكل ذلك، أعتذر على إنتخاب المرزوقي و أطالب بالقيام بالمسيرات المليونية (مثل اليوم أمام منزله)...أطالب كذلك بتهديم ضريح بورقيبة والذي وصف التونسيين بالpoussière ...أطالب خاصة، بإزالة تمثال إبن خلدون والذي قال في إفريقية ماقال من سب و شتم لأهلها..كذلك حرق مكتبة ومقام أبو القاسم الشابي لنفس السبب...أجدد إعتذاري سي محسن...و ما تصلح فيك كان كلمة وحدة..."ماتحشمش"...




Publié le:2017-02-13 14:31:09

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3 de 3 commentaires pour l'article 138347

Zoulel  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 15h 06m |           
Bravo si nefzi barradli 3la 9albi elmahmoum.

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 14h 47m |           
المرزوقي الرئيس المثقف الحقوقي العالم الصادق الأمين يريد للشعب التونسي ما يرده لنفسه. و محسن مرزوق النذل الخبيث لقد جمع كل الأوصاف الخبيثة لا يساوي شعرة عند المرزوقي ومن اختار طريق الصدق

Fartattou  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 14h 42m |           
الله يرحم والديك



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