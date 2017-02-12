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الصافي سعيد : قبل قدوم يوسف الشاهد تمّ تهريب 750 مليون دينار من تونس نحو الإمارات في ظروف غامضة
Dimanche 12 Février 2017
بــاب نــات
- قال الكاتب الصحفي الصافي سعيد في حوار على قناة نسمة أنه قبل قدوم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد تّم تهريب 750 مليون دينار من تونس الى الامارات في ظروف غامضة.
وقال الصافي سعيد أنه تّم تهريب 750 مليون دينار من شركة اتصالات تونس نحو مالطا ومنها الى دولة الامارات, مشيرا الى أن تهريب الأموال كان تهريبا فنّيا باعتبار أن دولة الامارات شريكة في مؤسسة اتصالات تونس.
Publié le:2017-02-12 23:31:04
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