مقداد الماجري: من علامات الساعة أن يكون ناجي جلول وزيرا للتربية

Dimanche 12 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 22:28:04

- على خلفية التصريحات المثيرة للجدل لوزير التربية ناجي جلول و التى يعتبرها الكثير لا تليق بمقام وزير يعتلى وزارة تمثل حاضر البلاد و مستقبلها .. انتقد الاعلامي مقداد الماجري خلال حلقة الزيتونة يوم الأحد «الانفلات الأخلاقي » داخل المؤسسات التربوية سيما بعد ان نشرت ادارة الطب المدرسي احصاءات صادمة حول نسبة التلاميذ من فصول الأولى و الثانية ثانوي الذين احتكوا بالمخدرات والتى تتراوح بين 50% و 75% .وحمّل الاعلامي المسؤولية الي وزير التربية الذي قدّم في نظره أنموذجاً سيئا في الاصلاح التربوي سيما بعد حديثه عن ''السينوج'' و استقباله لمغنى الراب كافون و القسم بالشاذلية و صمته خلال حضوره في برنامج تلفزي على احدى القنوات الخاصة عندما تحدث الضيف عن المخدرات كنوع من التبغ و ليس لها تأثير سلبي سوى انها «تعمل ناموسة في المخ» مثلما وردت على لسان الضيف آنذاك .ويذكر أن هذه الحصة التلفزية عملت على تبييض الوزير ناجي جلول و اخراجه في صورة رجل السياسة المثاليو لهذا علق الاعلامي مقداد الماجري على الخور التى ينخر المؤسسات التربوية و التصريحات المخجلة للوزير قائلا«من علامات الساعة أن يكون ناجي جلول وزيرا للتربية .»