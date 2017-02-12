Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Isma3ouni  
Médias

مقداد الماجري: من علامات الساعة أن يكون ناجي جلول وزيرا للتربية

Dimanche 12 Février 2017
بــاب نــات - على خلفية التصريحات المثيرة للجدل لوزير التربية ناجي جلول و التى يعتبرها الكثير لا تليق بمقام وزير يعتلى وزارة تمثل حاضر البلاد و مستقبلها .. انتقد الاعلامي مقداد الماجري خلال حلقة الزيتونة يوم الأحد «الانفلات الأخلاقي » داخل المؤسسات التربوية سيما بعد ان نشرت ادارة الطب المدرسي احصاءات صادمة حول نسبة التلاميذ من فصول الأولى و الثانية ثانوي الذين احتكوا بالمخدرات والتى تتراوح بين 50% و 75% .

وحمّل الاعلامي المسؤولية الي وزير التربية الذي قدّم في نظره أنموذجاً سيئا في الاصلاح التربوي سيما بعد حديثه عن ''السينوج'' و استقباله لمغنى الراب كافون و القسم بالشاذلية و صمته خلال حضوره في برنامج تلفزي على احدى القنوات الخاصة عندما تحدث الضيف عن المخدرات كنوع من التبغ و ليس لها تأثير سلبي سوى انها «تعمل ناموسة في المخ» مثلما وردت على لسان الضيف آنذاك .
ويذكر أن هذه الحصة التلفزية عملت على تبييض الوزير ناجي جلول و اخراجه في صورة رجل السياسة المثالي
و لهذا علق الاعلامي مقداد الماجري على الخور التى ينخر المؤسسات التربوية و التصريحات المخجلة للوزير قائلا
«من علامات الساعة أن يكون ناجي جلول وزيرا للتربية .»




Publié le:2017-02-12 22:28:04

rtt-52c247aabe34d957b2e49ba4ab567176-2017-02-12 22:28:04
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138324

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Dimanche 12 Février 2017 à 23h 19m |           
بصراحة الان يجب التفكير فيما بعد ناجي جلول لان هذا الوزير اصبح من الماضي من يوم غادر العباسي الاتحاد و اعتلى السيد الطبوبي الامانة العامة لاتحاد الشغل ...السيد الطبوب قال في اول تصريح انه لا يعترف اصلا بوجود جلول و الفاهم يفهم ....



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11866,7

  • (09/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,43479 DT        1$ =2,27915 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/02)   873,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138324 4199|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires