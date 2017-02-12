وحمّل الاعلامي المسؤولية الي وزير التربية الذي قدّم في نظره أنموذجاً سيئا في الاصلاح التربوي سيما بعد حديثه عن ''السينوج'' و استقباله لمغنى الراب كافون و القسم بالشاذلية و صمته خلال حضوره في برنامج تلفزي على احدى القنوات الخاصة عندما تحدث الضيف عن المخدرات كنوع من التبغ و ليس لها تأثير سلبي سوى انها «تعمل ناموسة في المخ» مثلما وردت على لسان الضيف آنذاك .
ويذكر أن هذه الحصة التلفزية عملت على تبييض الوزير ناجي جلول و اخراجه في صورة رجل السياسة المثالي
و لهذا علق الاعلامي مقداد الماجري على الخور التى ينخر المؤسسات التربوية و التصريحات المخجلة للوزير قائلا
«من علامات الساعة أن يكون ناجي جلول وزيرا للتربية .»
Publié le:2017-02-12 22:28:04
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
Sur: مقداد الماجري: من علامات الساعة أن يكون ناجي جلول وزيرا للتربية