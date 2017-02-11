نهضاوي , يساري ونوفمبري ضيوف سمير الوافي مساء الأحد

Samedi 11 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-11 23:31:41

- يستضيف الاعلامي سمير الوافي مساء الأحد 12 فيفري كل من محمد بن سالم النائب عن حركة النهضة وواليساري صالح الزغيدي والسفير السابق بلبنان سمير عبد الله في حلقة لمن يجرئ فقط." محمد بن سالم النائب عن حركة النهضة يدافع عن المنصف المرزوقي ويقول أنه أفضل رئيس في تاريخ تونس...وأنه انتخبه كأغلب النهضويين باستثناء قياديين اثنين انتخبا الباجي...وقال أنه الى حد اليوم المرزوقي أفضل من الباجي...واليساري صالح الزغيدي يتحدث عن ليلة احتفاله مع اصدقائه بسقوط الاخوان ومرسي في مصر حيث اكلوا الكسكسي في قعدة في بيته واحتفلوا للصباح بذلك...وانه يعتبر ان "نهضاوي" تعتبر تهمة.. محمد بن سالم يرد منفعلا :كل تلك الدماء والجثث وتحتفل ؟؟ وتعتبر نفسك حقوقي ؟؟؟...هذه فضيحة...أين ضميرك ؟؟محمد بن سالم الوزير السابق والنائب النهضاوي الحالي في لمن يجرؤ فقط :ليس من مصلحة البلاد والنهضة ترشح الشيخ راشد الغنوشي للرئاسة واذا قرر الترشح لن نوافق على ذلك...والنهضة مستعدة لمرحلة ما بعد الغنوشي لأنه ليس من حقه أن يكون رئيس الحركة مرة أخرى وذلك مستحيل...ميزانية النهضة 6 مليارات...ومصدرها أغلبه من مساهمات أبنائها...وانا كنت رجل أعمال في فرنسا طيلة سنوات وعندي فلوس وأملاك...واليوم أدفع 300 دينارا شهريا لميزانية النهضة كمساهمة من أجري كنائب..."