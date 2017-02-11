Radio Babnet Tunisie  On Air: Asmahan - Layali-El-Ouns  
Politique

مسؤول في السفارة الفرنسية: الأساتذة الذين رفضوا زيارة السفير خائفون من اظهار مستواهم في اللغة الفرنسية

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - ألغى السفير الفرنسي بتونس مؤخرا زيارة الى معهد رادس وذلك بعد رفض نقابة العليم الثانوي لهذه الزيارة معتبرة اياها تعدي على السيادة الوطنية.

وفي هذا الاطار, انتقد مستشار الشؤون القنصلية بسفارة فرنسا منع السفير من زيارة معهد رادس, مشيرا الى أن النقابة تعلّلت بمصطلح السيادة الوطنية حتى لا يكتشف السفير مستوى أساتذة الفرنسية حسب تعبيره.
وقال مستشار الشؤون القنصلية "الأساتذة الذين رفضوا زيارة السفير تحت غطاء “المس من السيادة التونسية” هم في الحقيقة خائفون من اظهار مستواهم في اللغة الفرنسية".




Publié le:2017-02-11 22:57:11

rtt-1a39c626e5c416e26dca8d7be245851f-2017-02-11 22:57:11
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138298

Langdevip  (France)  |Samedi 11 Février 2017 à 23h 14m |           
خافو مالفظيحة



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11866,7

  • (09/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,43479 DT        1$ =2,27915 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/02)   873,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138298 2991|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires