وفي هذا الاطار, انتقد مستشار الشؤون القنصلية بسفارة فرنسا منع السفير من زيارة معهد رادس, مشيرا الى أن النقابة تعلّلت بمصطلح السيادة الوطنية حتى لا يكتشف السفير مستوى أساتذة الفرنسية حسب تعبيره.
وقال مستشار الشؤون القنصلية "الأساتذة الذين رفضوا زيارة السفير تحت غطاء “المس من السيادة التونسية” هم في الحقيقة خائفون من اظهار مستواهم في اللغة الفرنسية".
Publié le:2017-02-11 22:57:11
Par:langdevip (France )
Sur: مسؤول في السفارة الفرنسية: الأساتذة الذين رفضوا زيارة السفير خائفون من اظهار مستواهم في اللغة الفرنسية