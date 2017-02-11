ووصف الطاهر بن حسين الديمقراطية الموجودة داخل حركة النهضة بالشكلية قبل أن يستدرك بالقول " عندما يكون لديك حزب يعتمد على الطاعة والولاء فمن السهل جدا أن تحترم قواعد الديمقراطية الشكلية، لكن المصيبة أنه في نداء تونس سابقا حتى تلك الديمقراطية الشكلية كانت مفقودة، لكن رغم أن ديمقراطية النهضة شكلية، فهذا لا يمنع أن ثمة ديمقراطية موجودة فيها".
و في سياق منفصل عبّر الطاهر بن حسين عن عدم تفاؤله بمستقبل جبهة الإنقاذ الجديدة، مشيرا إلى أن "القائمين عليها هم أنفسهم كانوا سببا في إغراق السفينة فكيف سيسعون لإنقاذهم، فهم ساهموا في تفجير نداء تونس بشكل أو بآخر، ولذلك فصيحة الإنقاذ اليوم ليس لها أية مصداقية".
Publié le:2017-02-11 17:18:52
Par:Aboufyras Belhoula (Tunisia )
Sur: الطاهر بن حسين للقدس العربي: النهضة أكثر ديمقراطية من الندّاء وجبهة الانقاذ ليس لها مستقبل