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Politique

الطاهر بن حسين للقدس العربي: النهضة أكثر ديمقراطية من الندّاء وجبهة الانقاذ ليس لها مستقبل

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - قال الناشط السياسي الطاهر بن حسين في حوار لصحيفة القدس العربي اليوم السبت 11 فيفري أن حركة النهضة أكثر ديمقراطية من حزب نداء تونس الذي تحول إلى شظايا حسب تعبيره.

ووصف الطاهر بن حسين الديمقراطية الموجودة داخل حركة النهضة بالشكلية قبل أن يستدرك بالقول " عندما يكون لديك حزب يعتمد على الطاعة والولاء فمن السهل جدا أن تحترم قواعد الديمقراطية الشكلية، لكن المصيبة أنه في نداء تونس سابقا حتى تلك الديمقراطية الشكلية كانت مفقودة، لكن رغم أن ديمقراطية النهضة شكلية، فهذا لا يمنع أن ثمة ديمقراطية موجودة فيها".
و في سياق منفصل عبّر الطاهر بن حسين عن عدم تفاؤله بمستقبل جبهة الإنقاذ الجديدة، مشيرا إلى أن "القائمين عليها هم أنفسهم كانوا سببا في إغراق السفينة فكيف سيسعون لإنقاذهم، فهم ساهموا في تفجير نداء تونس بشكل أو بآخر، ولذلك فصيحة الإنقاذ اليوم ليس لها أية مصداقية".




Publié le:2017-02-11 17:18:52

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2 de 2 commentaires pour l'article 138284

Aboufyras Belhoula  (Tunisia)  |Samedi 11 Février 2017 à 18h 46m |           
وبدأ العد التنازلي (الفاهم يفهم) المزود فرغ والقى روحو يعوم في الشايح بدأ يتراجع رويدا رويدا والزمان بيننا في مستقبل ليس ببعيد سوف يقوم بانحراف 180درجه

KhNeji  (Tunisia)  |Samedi 11 Février 2017 à 17h 35m |           
ح م ت حركة معدنوس تونس صدقوني التوانسة باش إشيخو العام هذا



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