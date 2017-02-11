راضية النصراوي للمرزوقي: كلامك صحيح فعلا التونسيون ''عملوا العار''

وأضافت النصراوي " الكذب والرشوة والانحلال في القيم هي حقيقة وواقع... فالتونسيون "عملوا العار" حسب وصفها فالرشوة في بعض القطاعات مثل المستشفيات والسجون والقضاء بلغت مستويات خطيرة.
واستطردت راضية النصراوي "هذا لا ينفي وجود قضاة وأمنيين وأطباء شرفاء ولا يقبلون الرشوة.
وأكدت راضية النصراوي ان تصريحاتها لا تعني ان جميع التونسيين تنطبق عليهم هذه الصفات السيئة مشيرة الى انه ولمعالجة الأمراض في المجتمع يجب كشفها اولا حتى نتمكن من تحديد الدواء المناسب لهأ.
جدير بالذكر ان المرزوقي قد اتهم عدد من التونسيين بالكذب والرياء والنفاق مشيرا بان نظام بن علي سبب في انتشار تلك الأمراض الأخلاقية.
Publié le:2017-02-11 17:11:35
Par:Aboufyras Belhoula (Tunisia )
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