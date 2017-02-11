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Politique

راضية النصراوي للمرزوقي: كلامك صحيح فعلا التونسيون ''عملوا العار''

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - أفادت الحقوقية راضية النصراوي في حوار نشر في جريدة " الصباح التونسية "اليوم السبت 11 فيفري،ان الأمراض التي عددها المرزوقي بخصوص الشعب التونسي في قناة الجزيرة هي موجودة فعلا ولكن دون تعميم.

وأضافت النصراوي " الكذب والرشوة والانحلال في القيم هي حقيقة وواقع... فالتونسيون "عملوا العار" حسب وصفها فالرشوة في بعض القطاعات مثل المستشفيات والسجون والقضاء بلغت مستويات خطيرة.
واستطردت راضية النصراوي "هذا لا ينفي وجود قضاة وأمنيين وأطباء شرفاء ولا يقبلون الرشوة.

وأكدت راضية النصراوي ان تصريحاتها لا تعني ان جميع التونسيين تنطبق عليهم هذه الصفات السيئة مشيرة الى انه ولمعالجة الأمراض في المجتمع يجب كشفها اولا حتى نتمكن من تحديد الدواء المناسب لهأ.


جدير بالذكر ان المرزوقي قد اتهم عدد من التونسيين بالكذب والرياء والنفاق مشيرا بان نظام بن علي سبب في انتشار تلك الأمراض الأخلاقية.

Publié le:2017-02-11 17:11:35

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2 de 2 commentaires pour l'article 138283

KhNeji  (Tunisia)  |Samedi 11 Février 2017 à 17h 31m |           
شكرللسيدة راضية لقول ألحقيقة وأضيف أن ماقاله الرئيس السابق هو قليل من كثيرأما ذلك النائب بنفرج أقول له ربي إفرج عليك وإذاعندك غشاوة على عينيك فموش غريب عليك وعلى الحاقدين كيفك وتأكد أن ابناء الشعب ماهمش سيدي تاتا ويعرفو شكون يكذب وشكون صادق ومع الأسف نقولك راك تكذب وكلامك مجرد مزايدات وأن ماقاله المرزوقي هو عين الصواب

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 11 Février 2017 à 17h 24m |           
جام - من راضية لكلام المرزوقي قد تحرج حمة وكامل فريق النافورة .



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