عز الدين سعيدان: إمكانية عجز الدولة عن دفع الرواتب أصبحت جدية

Vendredi 10 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 23:11:17

- قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الجمعة 10 فيفري خلال استضافته في برنامج حواري على قناة التاسعة أن الدولة التونسية لم تلتزم بتعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي.وقال عز الدين سعيدان أن عدم التزام تونس بتعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي وراء عدم تسلمها للقسط الثاني من القرض الذي كان من المفترض أن تتسلمه تونس في شهر ديسمبر 2016 , مضيفا " تقرير صندوق النقد الدولي يشير الى أن التحديات في تونس مازالت كبرى".وفي سياق متصل أكد عز الدين سعيدان أن امكانية عجز الدولة عن صرف أجور الموظفين أصبحت جدية حسب تعبيره.وقال عز الدين سعيدان أن امكانية عجز الدولة عن صرف الرواتب أو صرفها منقوصة وارد جدا خلال الأشهر القادمة ان لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.وتابع عز الدين سعيدان " نسبة اقتراض الدولة من البنوك التونسية بلغ 10 مليار دينار وهذا خطير".