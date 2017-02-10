سليم شيبوب: ما عنديش باش ناكل

Vendredi 10 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 19:10:21

- قال سليم شيبوب صهر الرئيس السابق في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الجمعة انه بعد مصادرة أمواله بطريقة "غير قانونية" لم يعد يملك مالا ليشتري به ما " ياكل".وأضاف سليم شيبوب " في الدول المحترمة عندما تتم مصادرة أملاك شخص يعطونه راتبا يعيش به مضيفا " انا ما عنديش باش ناكل.وأكد سليم شيبوب ان وضعه المادي سيئ للغاية ولم يسترجع أملاكه كما يتحدث البعض.