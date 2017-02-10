سعيدة قراش لحمة الهمامي خطابك شعبوي ولا تنتظر من السبسي التدخل في القضاء لمصلحتكم

وردت سعيدة قراش على تصريحات حمة الهمامي حول وجود اتفاق بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على عدم فتح ملف الشهيد شكري بلعيد بالقول " بان الرئيس يقوم بما في وسعه لتحقيق تقدم في الملف.
وأشارت سعيدة قراش " ان الرئيس طالب وزير العدل بضرورة اخذ كل التدابير للمضي قدما في تحديد المسؤولين عن عملية الاغتيال.
وتساءلت سعيدة قراش " ماذا يريد حمة الهمامي من الرئيس؟؟ هل يريده التدخل في القضاء لمصلحته؟؟ مضيفة " حمة الهمامي اوغل في الشعبوية لإرضاء انصاره.
Publié le:2017-02-10 17:36:04
Par:sinbad (Qatar )
Sur: جوهر بن مبارك: الشاهد يتبرٌع بألف ميليار دعما لحفنة باعثين عقاريين... هايوسف ... آش حرقك و حرق شعيرك؟؟؟