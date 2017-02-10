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Politique

سعيدة قراش لحمة الهمامي خطابك شعبوي ولا تنتظر من السبسي التدخل في القضاء لمصلحتكم

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - عبرت سعيدة قراش مستشارة رئيس الجمهورية في حوار في برنامج " استديو شمس " الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الجمعة 10 فيفري عن رفضها لاتهامات الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي لرئيس الجمهورية.

وردت سعيدة قراش على تصريحات حمة الهمامي حول وجود اتفاق بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على عدم فتح ملف الشهيد شكري بلعيد بالقول " بان الرئيس يقوم بما في وسعه لتحقيق تقدم في الملف.
وأشارت سعيدة قراش " ان الرئيس طالب وزير العدل بضرورة اخذ كل التدابير للمضي قدما في تحديد المسؤولين عن عملية الاغتيال.
وتساءلت سعيدة قراش " ماذا يريد حمة الهمامي من الرئيس؟؟ هل يريده التدخل في القضاء لمصلحته؟؟ مضيفة " حمة الهمامي اوغل في الشعبوية لإرضاء انصاره.




Publié le:2017-02-10 17:36:04

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1 de 1 commentaires pour l'article 138236

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2017 à 18h 04m |           
ياأخت سعيدة ، ماكان عليك أن "تكسري" رأسك للإجابة على سي حمة
...
لو إختصرت اﻹجابة وإكتفيت بالقول بأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية
والسيد الرئيس يحترم إستقلالية السلط
...
وإذا أراد حمة نظاما آخر فليذهب عند السيسي أو إلى رفيقه "كيم جونغ أون" في كوريا الشمالية



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