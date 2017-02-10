سعيدة قراش لحمة الهمامي خطابك شعبوي ولا تنتظر من السبسي التدخل في القضاء لمصلحتكم

Vendredi 10 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 17:36:04

- عبرت سعيدة قراش مستشارة رئيس الجمهورية في حوار في برنامج " استديو شمس " الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الجمعة 10 فيفري عن رفضها لاتهامات الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي لرئيس الجمهورية.وردت سعيدة قراش على تصريحات حمة الهمامي حول وجود اتفاق بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على عدم فتح ملف الشهيد شكري بلعيد بالقول " بان الرئيس يقوم بما في وسعه لتحقيق تقدم في الملف.وأشارت سعيدة قراش " ان الرئيس طالب وزير العدل بضرورة اخذ كل التدابير للمضي قدما في تحديد المسؤولين عن عملية الاغتيال.وتساءلت سعيدة قراش " ماذا يريد حمة الهمامي من الرئيس؟؟ هل يريده التدخل في القضاء لمصلحته؟؟ مضيفة " حمة الهمامي اوغل في الشعبوية لإرضاء انصاره.