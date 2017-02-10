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جوهر بن مبارك: الشاهد يتبرٌع بألف ميليار دعما لحفنة باعثين عقاريين... هايوسف ... آش حرقك و حرق شعيرك؟؟؟

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - انتقد رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك الخميس 9 فيفري من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مقترح مشروع قانون الانتفاع بالمسكن الأول الذي قدّمته الحكومة لمجلس الشعب.

وقال جوهر بن مبارك أن مشروع القانون عبارة عن تبرّع حكومي بألف مليار لحفنة من الباعثيين لعقاريين حسب تعبيره, مشيرا الى أن مشروع القانون لا يصب في صالح الفئات ذات الدخل المتوسط كما ترّوج الحكومة.
ووصف جوهر بن مبارك مقترح مشروع القانون ب" النصب" على التونسيين من خلال ايهامهم أنه يصب في مصلحتهم.
يذكر أن رئيس لجنة المالية بمجلس الشعب منجي الرحوي والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو قد انتقدا مشروع القانون.
وفي ما يلي ما كتب جوهر بن مبارك :
" الشاهد يتبرٌع بألف ميليار!!!! دعم!!! لحفنة باعثين عقاريين!!! من فلوس الشعب!!!، و الهدف منع تراجع أسعار الشقق أمام تراجع الطلب و إنقاذ الأموال الّي بيضتها المافيا بالمضاربة في العقاري. ياخي أصلا علاش الطلب تراجع موش على خاطر الأسعار ولّات خيالية على الشعب؟؟؟؟

عاد مانيش فاهم علاش هايوسف ما تخليش الأسعار تتراجع شويّة و تحط فلوس الشعب في موضع يستحق فعلا آش حرقك و حرق شعيرك؟؟؟؟
حكومة نصٌابة معادية بالمكشوف للشعب تغرّق المالية العامة و العايلة المتوسطة بالديون على عيون المستكرشين".


Publié le:2017-02-10 17:29:13

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2 de 2 commentaires pour l'article 138235

Sinbad  (Qatar)  |Vendredi 10 Février 2017 à 18h 18m |           
الشاهد أتت به المافيات من أجل هذا...مهمته مزيد تجويع الشعب وإشباع كروش القروش الكبيرة الناهبة للدولة والشعب
كان عينو الشعب يدافع على روحو ويكنسو كيما كنس بن علي

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2017 à 17h 51m |           
والله عندك الف حق سي جوهر
والشاهد ما نيش عارف وين يحب يوصل وهل هو مع الشعب الزوالي والا مع الصماصرة اللي يمصوا في دم هذا الشعب المسكين



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