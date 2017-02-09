منجي الرحوي لمحمد صالح العرفاوي: سيدي وزير التجهيز شديناك بالكمشة

Jeudi 09 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 23:13:38

- نشبت ملاسنة حادة اليوم الخميس 9 فيفري بين رئيس لجنة المالية بمجلش العب منجي الرحوي ووزير التجهيز محمد صالح العرفاوي وذلك على أمواج اذاعة موزاييك.وقال منجي الرحوي أن مشروع قانون الانتفاع بالمسكن الأول الذي قدمته الحكومة يحتوي شبهات فساد وهو يخدم مصلحة الباعثنين العقاريين, مضيفا " الحكومة بصدد خداع التونسيين واللعب على شعارات المساكن الاجتماعية للمتوسطي الدخل".وقال منجي الرحوي " هذا المشروع يخدم 14 باعث عقاري في البلاد ولا علاقة له بالفئات المتوسطة الدخل".وتابع منجي الرحوي مخاطبا محمد صالح العرفاوي " سيدي وزير التجهيز شديناك بالكمشة وحضّر روحك باش تسمع اتهامات أكثر من التي سمعتها حين تتم مسائلتك".يذكر أن النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو قد اتهمت رئيس الحكومة ووزير التجهيز بالفساد من خلال تقديم مشروع قانون الانتفاع بالمسكن الأول.يذكر ان الفصل 61 المتعلق باحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن فى اطار برنامج المسكن الاول والذى تمت المصادقة عليه فى اطار قانون المالية 2017 ينص على ان تتولى الدولة احداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن اول.على ان يتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى امر حكومي.وكان وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أعلن الخميس، انه سيتم اصدار امر حكومي جديد يتعلق ببرنامج السكن الاول لتمكين المنتفعين بهذا البرنامج من الحصول على تمويل ذاتي لبناء مسكن حسب امكانياتهم وليس فقط لاقتناء مسكن من باعث عقاري مثلما نص عليه الامر الحكومي الاول.وتاتي تصريحات العرفاوي، ردا على قرار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، تقديم طعن لدى المحكمة الادارية لما اعتبرته تجاوزا للسلطة بخصوص امر حكومي حول شروط الانتفاع بهذا البرنامج وعقد جلسة عامة لمساءلة كل من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وزيرة المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب حول هذا الموضوع.