صابر الوسلاتي: شمس تونس تشرق في باريس

Jeudi 09 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 23:09:22

- سلّط الناقد الشاخر صابر الوسلاتي اليوم الخيس 9 فيفري لضوء على زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى جمهورية ايطاليا.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة اي اف أم أن زيارة الباجي قايد السبسي تأتي لاتمام الزيارة السابقة لمحسن مرزوق, مضيفا " محسن مرزوق سيفتح ممصنع للمقرونة في ايطاليا والباجي قايد السبسي سيفتح بجانبه مصنع للصالصة".وتابع صابر الوسلاتي" الرئيس الايطالي قال للسبسي أحنا عندنا نادي روما شيخ الأندية الايطالية فأجابه السبسي قائلا " نحنا عندنا الشيخ راشد الغنوشي"