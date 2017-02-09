Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Tefraa9 Kitir  
Médias

صابر الوسلاتي: شمس تونس تشرق في باريس

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - سلّط الناقد الشاخر صابر الوسلاتي اليوم الخيس 9 فيفري لضوء على زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى جمهورية ايطاليا.

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة اي اف أم أن زيارة الباجي قايد السبسي تأتي لاتمام الزيارة السابقة لمحسن مرزوق, مضيفا " محسن مرزوق سيفتح ممصنع للمقرونة في ايطاليا والباجي قايد السبسي سيفتح بجانبه مصنع للصالصة".
وتابع صابر الوسلاتي" الرئيس الايطالي قال للسبسي أحنا عندنا نادي روما شيخ الأندية الايطالية فأجابه السبسي قائلا " نحنا عندنا الشيخ راشد الغنوشي"





Publié le:2017-02-09 23:09:22

rtt-af88481381f24f27f8bec497ab357ce8-2017-02-09 23:09:22
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138197



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11987,4

  • (08/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,43213 DT        1$ =2,28513 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/02)   933,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138197 2340|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires