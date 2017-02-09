صابر الوسلاتي: شمس تونس تشرق في باريس

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة اي اف أم أن زيارة الباجي قايد السبسي تأتي لاتمام الزيارة السابقة لمحسن مرزوق, مضيفا " محسن مرزوق سيفتح ممصنع للمقرونة في ايطاليا والباجي قايد السبسي سيفتح بجانبه مصنع للصالصة".
وتابع صابر الوسلاتي" الرئيس الايطالي قال للسبسي أحنا عندنا نادي روما شيخ الأندية الايطالية فأجابه السبسي قائلا " نحنا عندنا الشيخ راشد الغنوشي"
Publié le:2017-02-09 23:09:22
Par:Imed Brahmi (Tunisia )
Sur: راشد الغنوشي يلقي محاضرة في تركيا حول الاسلام والديمقرطية بحضور عدد كبير من السياسيين والمفكريين الأتراك