الهاشمي الحامدي للتونسيين: اقسم بالله العظيم نحب نردكم كيما بريطانيا مش كيما السبسي الي ضحك عليكم

وأضاف الهاشمي الحامدي موجها كلامه للتونسيين " اقسم بالله العظيم "نحب نردكم كيما بريطانيا وما حاشتي بشي".
وتابع الهاشمي الحامدي " تتحدثون عن شعبويتي ونسيتم الوعود التي قطعها السبسي بتشغيل 100 الف عاطل ودعم الاقتصاد وتطويره مضيفا " ماذا تحقق من تلك الوعود يا من تتهموني بالكذب.
وأضاف الحامدي " الوضع سيزيد تأزما مادام الفقير "مطحون في هاته البلاد" ومادام السبسي يستغل خوف" المراة من النهضة" لصالحه.
Publié le:2017-02-09 12:37:36
Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
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