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Politique

الهاشمي الحامدي للتونسيين: اقسم بالله العظيم نحب نردكم كيما بريطانيا مش كيما السبسي الي ضحك عليكم

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - قال رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي في حوار في برنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" انه يريد من التونسيين ان يتحولوا الى مواطنين لديهم كل الحقوق كما حصل في بريطانيا.

وأضاف الهاشمي الحامدي موجها كلامه للتونسيين " اقسم بالله العظيم "نحب نردكم كيما بريطانيا وما حاشتي بشي".
وتابع الهاشمي الحامدي " تتحدثون عن شعبويتي ونسيتم الوعود التي قطعها السبسي بتشغيل 100 الف عاطل ودعم الاقتصاد وتطويره مضيفا " ماذا تحقق من تلك الوعود يا من تتهموني بالكذب.
وأضاف الحامدي " الوضع سيزيد تأزما مادام الفقير "مطحون في هاته البلاد" ومادام السبسي يستغل خوف" المراة من النهضة" لصالحه.





Publié le:2017-02-09 12:37:36

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2 de 2 commentaires pour l'article 138160

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 09 Février 2017 à 13h 29m |           
الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يُغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط، والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال سبحانه:إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ: وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا
يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ[

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2017 à 12h 47m |           
يا سي الحامدي من غير ما تقسم نصدق نواياك الحسنة لكن راك في بلاد عمها الفساد وفيها لوبيات واتحاد يجذب الى الوراء واحزاب تعرف كان تحط العصا في العجلة
وهذه الاسباب تجعل منك رجل فاشل حتى قبل وصولك مكان الباجي



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