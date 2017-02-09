الهاشمي الحامدي للتونسيين: اقسم بالله العظيم نحب نردكم كيما بريطانيا مش كيما السبسي الي ضحك عليكم

Jeudi 09 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 12:37:36

- قال رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي في حوار في برنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" انه يريد من التونسيين ان يتحولوا الى مواطنين لديهم كل الحقوق كما حصل في بريطانيا.وأضاف الهاشمي الحامدي موجها كلامه للتونسيين " اقسم بالله العظيم "نحب نردكم كيما بريطانيا وما حاشتي بشي".وتابع الهاشمي الحامدي " تتحدثون عن شعبويتي ونسيتم الوعود التي قطعها السبسي بتشغيل 100 الف عاطل ودعم الاقتصاد وتطويره مضيفا " ماذا تحقق من تلك الوعود يا من تتهموني بالكذب.وأضاف الحامدي " الوضع سيزيد تأزما مادام الفقير "مطحون في هاته البلاد" ومادام السبسي يستغل خوف" المراة من النهضة" لصالحه.