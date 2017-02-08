وزارة التربية : ملف فساد جديد

Mercredi 08 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 09:49:55

- يبدو ان ملفات الفساد و التعيينات المثيرة للجدل مازالت تلاحق وزارة التربية و وزيرها ناجي جلول ،، لقد كشف صدور الاحكام القضائية الاخيرة التي طالت ملفات الفساد في وزارة البيئة في عهد بن علي عن حكم بسجن مستشار الوزير نذير حمادة 4 سنوات ،، و هذا الشخص عينه ناجي جلول مدير ديوان سكن اعوان و موظفي وزارة التربية رغم انه محل متابعة قضائية .اما الاكثر غرابة فهو استغناء جلول عن سلفه منصف العوادي الذي عينه سالم لبيض عند اشرافه على الوزارة ، و استطاع العوادي وقتها ان ينقذ الديوان من الافلاس حيث وجد عجزا بمليارين لكنه وضع مقاييس صارمة و عمل على ترشيد اسناد المساكن مما ساهم في تسجيل فائض بمليار ،، لكن ناجي جلول عوضه بشخص تتعلق به شبهة فساد .