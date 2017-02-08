صابر الوسلاتي: حسن الزرقوني بو الاحصائيات وين تطلع الكوتا ... يبات

Mercredi 08 Février 2017

بــاب نــات









Publié le:2017-02-08 21:20:49

- سخر الناقد الساخر صابر الوسلاتي اليوم الاربعاء 8 فيفري من نتائج سبر الأراء الذي نشرته مؤسسة سيغما كونساي مؤخرا والذي صنف راشد الغنوشي والهاشمي الحامدي وحافظ قايد السبسي من بين الضخصيات التي لا تحظى باعجاب التونسيين مقابل رضاي التونسيين عن حزب مهدي جمعة الذي لم يتم الاعلان عنه بعد.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة اي اف أم أن" حسن الزرقوني بو الاحصائيات وين تطلع الكوتا يبات", مضيفا " الّي يغشش حسن الزرقوني يهبط عليه باحصائية تخرجوا من السباق".وتابع صابر الوسلاتي " حسن الزرقوني قريب يحلّ كشك متاع احصائيات في دقيقة".يذكر أن القيادي في الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس رضا بلحاج قد صرح لاذاعة موزاييك أن حسن الزرقوني كان يترّدد يوميا على مقر حركة الندّاء خلال الحملة الانتخابية.