صابر الوسلاتي: حسن الزرقوني بو الاحصائيات وين تطلع الكوتا ... يبات

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة اي اف أم أن" حسن الزرقوني بو الاحصائيات وين تطلع الكوتا يبات", مضيفا " الّي يغشش حسن الزرقوني يهبط عليه باحصائية تخرجوا من السباق".
وتابع صابر الوسلاتي " حسن الزرقوني قريب يحلّ كشك متاع احصائيات في دقيقة".
يذكر أن القيادي في الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس رضا بلحاج قد صرح لاذاعة موزاييك أن حسن الزرقوني كان يترّدد يوميا على مقر حركة الندّاء خلال الحملة الانتخابية.
Publié le:2017-02-08 21:20:49
Par:cartaginois2011 ( ) Par Mobile
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