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بعد منعه من زيارة معهد رادس: السفير الفرنسي يأخذ سلفي مع عدد من التلاميذ خارج المعهد

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة يبدو انها سلفي جمع السفير الفرنسي " اوليفي بوفوار دارفور" مع عدد من التلاميذ خارج احد المعاهد.
وتاتي هذه الصورة بعد رفض نقابة التعليم الثانوي للزيارة التي كان سيؤديها السفير الفرنسي الى معهد فرحات حشاد برادس لمواكبة إحدى الحصص المدرسية متعلقة باللغة الفرنسية.
وكانت نقابة التعليم الثانوي قد أكّدت في بلاغ لها يوم الثلاثاء أنّ زيارة سفير فرنسا بتونس، أوليفيي بوافر دارفور، إلى المعهد الثانوي فرحات حشاد برادس لمواكبة إحدى الحصص الدراسية في مادة اللغة الفرنسية اعتداء سافر على السيادة الوطنية واستباحة لحرمة التراب الوطني وللمؤسسات التربوية وتكريس للوصاية والتبعية.

وأعربت النقابة عن إدانتها لكل الأطراف المورطة في ترتيب هذه الزيارة وفي تنظيمها والاعداد لها، داعية كافة المدرّسات والمدرّسين ومختلف الهياكل النقابية إلى رفض هذه الزيارة ومنعها بمختلف الأشكال النضالية المتاحة، وفق نص البلاغ.



Publié le:2017-02-08 17:22:40

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6 de 6 commentaires pour l'article 138120

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 08 Février 2017 à 18h 16m | Par           
....قالك النقابيين مناضلين وطنيين مخربين وابتزازيين....:🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 08 Février 2017 à 18h 06m |           
توة فهمت علاش الأخت مريم بلقاضي قالت اللي اللغة الفرانساوية ماهيش لوغة أجنبية
...
والمرة الجاية ستقول لنا أن السفير الفرنساوي ليس أجنبي

وماعندناش أسرار نخبيوها عليه

وله الحق في الترحال والتجوال أينما يشاء وبدون إستئذان في ربوع تونس التي لازالت تعتبرها مَحْمِية فرنسية

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 08 Février 2017 à 17h 56m |           
السيد السفير يخدم مصلحة شعبه وثقافة شعبه

ولكن

مثل هذه الزيارات يجب أن تكون مرخصة ومؤطرة من طرف الحكومة التونسية


Zouze2004  (France)  |Mercredi 08 Février 2017 à 17h 51m |           
النقابة تتحدث عالوطنية .....مازلنا نسمعو في هالبلاد

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Mercredi 08 Février 2017 à 17h 40m |           
ذهب يتفقد الفرنسية في يوم ذكرى مجزرة ساقية سيدي يوسف.. لكن عبيد فرنسا ووزيرهم جلول يحب السفير الفرنسي/ المقيم العام..

Hamedmeg  (Tunisia)  |Mercredi 08 Février 2017 à 17h 15m |           
خايفين لا يكتشف المستوى التعيس متاع الأساتذة المنضوين تحت راية اليعقوبي



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