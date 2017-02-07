الكاف: الحماية المدنية تنقذ لاعبا من فريق أولمبيك الكاف ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم

Mardi 07 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 21:01:00

- تمكن فريق الإسعاف التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف يوم 5 فيفري 2017 إثر تأمينه لمقابلة كرة قدم دارت بين فريق النادي القربي وأولمبيك الكاف من إنقاذ أحد لاعبي فريق أولمبيك الكاف من موت محقق إثر ابتلاعه للسانه في الدقيقة 25 من الشوط الأول للمباراة .وبفضل سرعة ونجاعة تدخل فريق الإسعاف للحماية المدنية الذي تولى تقديم الإسعافات الضرورية إلى أن تجاوز مرحلة الخطر.