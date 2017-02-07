بنزرت: شاب يغتصب والدته تحت تأثير مادة الزطلة

Mardi 07 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 17:38:32

- قامت الشرطة العدلية بنزرت بإيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة وذلك بعد اتهامه اغتصاب والدته تحت تأثير مادة "الزطلة ".وحسب نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، فقد عمد الشاب الى استهلاك كمية كبيرة من "الزطلة" واثر ذلك عاد الى منزله، وفي ساعة متأخرة تسلل الى غرفة والدته وقام باغتصابها وتهديدها بالقتل.الوالدة التي كانت في حالت صدمت أبلغت زوجها بما وقع لها من ابنهم، فتوجه الأب فورا الى احد مراكز الامن وابلغهم بما وقع، فتم إيقاف الشاب على الفور وقد أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقه في انتظار محاكمته.وقد اقر الشاب اثناء التحقيق بفعلته، واعتبر انه قام باقتراف هذه الجريمة تحد تأثير المخدرات وانه لم يكن في وعيه.