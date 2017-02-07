Radio Babnet Tunisie  On Air: Fayza Ahmed - Sitt El Habayeb  
Politique

بنزرت: شاب يغتصب والدته تحت تأثير مادة الزطلة

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - قامت الشرطة العدلية بنزرت بإيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة وذلك بعد اتهامه اغتصاب والدته تحت تأثير مادة "الزطلة ".

وحسب نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، فقد عمد الشاب الى استهلاك كمية كبيرة من "الزطلة" واثر ذلك عاد الى منزله، وفي ساعة متأخرة تسلل الى غرفة والدته وقام باغتصابها وتهديدها بالقتل.
الوالدة التي كانت في حالت صدمت أبلغت زوجها بما وقع لها من ابنهم، فتوجه الأب فورا الى احد مراكز الامن وابلغهم بما وقع، فتم إيقاف الشاب على الفور وقد أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقه في انتظار محاكمته.
وقد اقر الشاب اثناء التحقيق بفعلته، واعتبر انه قام باقتراف هذه الجريمة تحد تأثير المخدرات وانه لم يكن في وعيه.




Publié le:2017-02-07 17:38:32

rtt-3d0362f8b2279077c6705990d5197f7a-2017-02-07 17:38:32
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 138075

Oceanus  (Spain)  |Mardi 07 Février 2017 à 17h 54m |           
La peine capitale ni plus ni moins.

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mardi 07 Février 2017 à 17h 45m |           
تمنيت لو ان هذا الشاب اغتصب كل من نادى بتخفيف العقوبة على المستهلكين و المروجين و المنتصرين لهاته المادة ...هاو النمط المجتمعي التونسي ...هاي التقدمية و الحداثة ...هاو كافون اللي اصبح مستشار لوزير التربية ...



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12003,5

  • (03/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,45531 DT        1$ =2,28473 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/02)   948,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138075 4435|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires